OVO SE ČEKALO! Mirko Šijan se oglasio povodom Lukasove izjave o ovogodišnjem predstavniku Srbije na EVROVIZIJI

Mirko Šijan, sin Goce Božinovske ne oglašava se često na temu aktuelnih dešavanja na estradi ili van nje a sada je kao i mnogi na estradi prokomentarisao domaći izbor "Pesme za Evroviziju".

Mirko je na svom Instagram profilu objavio snimak Ace Lukasa koji je govorio o ovogodišnjem predstavniku na Evrosongu, i time otkrio kakav on ima stav povodom ove teme.

Mirko je Lukasovu izjavu podržao emotikonima lajka, i time indirektno ukazao da se slaže sa njegovom izjavom.

Inače, Lukas je nedavno za domaće medije prokomentarisao pesmu "Samo mi se spava" i našeg predstavnika Luku Bleka, koji će braniti zastavu Srbije u Liverpulu u maju ove godine.

- Pesma? Odvratna. Sve je odvratno. Svaka čast tom dečku, dečko je l'?! Recimo. Mislim... Sva sreća pa ih šaljemo na Evroviziju jer je to festival za takve stvari. To nije muzika definitivno. To su satanistički, sodomski odvratni performansi, ne znam šta drugo. Mislim možda on dečko i lepo peva ja to nisam čuo jer on spava zapravo je l'? - kazao je Aca za "Blic".

