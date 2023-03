SPOJILI SE NAKON DVE DECENIJE! Knez je svojoj ženi posvetio veliki hit: Njihov prvi susret je bio NEZABORAVAN

Pevač Nenad Knežević Knez devedesetih godina je bio na vrhuncu karijere, a među pesmama koje se pevaju i dan danas je i njegova numera "Tina bambina" koja krije posebnu priču.

Tajna ovog hita čuvana stara je više od 20 godina, a govori o neverovatnom i sudbonosnom susretu sa Tinom. Ovaj susret se zaista odigrao u životu popularnog pevača i doneo mu najveću ljubav, zanimljivu priču sa njegovom partnerkom, sa kojom i sada uživa u skladnom odnosu.

Naime, Tina i Knez su se upoznali pre više od dvadeset pet godina na njegovom nastupu u Parizu, u kojem je Tatjana, rodom iz Paraćina, živela i radila čak 35 godina.

Kako tada nije bilo povoljnih momenata i okolnosti neophodnih da bi njihova romansa započela, svako je nastavio svojim putem, a „sudbina“ je odredila da se njih dvoje ne vide narednih dvadeset godina, oboje su nastavili dalje i dobili po dve ćerke. Međutim, pre nekoliko godina su se ponovo sreli i uplovili u romansu koja i danas traje.

O njihovoj priči otvoreno je govorila pevačeva devojka i Tina iz pesme, a Knez je sve potvrdio.

„Videli smo se u Paraćinu, prišla sam Nenadu i pitala ga da li me se seća. Rekla sam mu da smo se upoznali u Parizu pre dvadeset godina i da sam mu tada otkrila da me tamo zovu Tina, a on je tada odgovorio da baš pravi pesmu koja se zove ‘Tina bambina’. Bio je malo zamišljen, ali je odgovorio da se seća tog trenutka“, rekla je pevačeva partnerka svojevremeno.

