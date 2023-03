"ZEMUNSKI I VOŽDOVAČKI KLAN ME JE VOLEO" Ivana Šašić otkrila do sada nepoznate detalje iz života! Spomenula i Šijana

Pevačica Ivana Šašić, koja je svojevremeno učestvovala u više rijalitija, otkrila je šokantne detalje koji dosad nisu bili poznati javnosti.

foto: Printscreen/Pink TV

- Sećam se situacije '95, pevala sam u jednom lokalu na Petrovaradinu, tad sam bila klinka, nisam znala kako izgledaju ti tipovi, kasnije sam ih prepoznala u dokumentarcu "Vidimo se u čitulji" i pomislila pa ja ove ljude znam - priča Ivana Šašić i navodi kako se zbližila sa njima:

foto: Printscreen/Instagram

- Kasnije sam ukapirala da su to bili ljudi iz "voždovačkog klana", oni su uvek dovodili neke devojke sa sobom, ja sam njima pevala, ali sam dobijala izvinjenje zato što možda gledam nešto što nije pristojno, a tu stojim i pevam. Poznavala sam i neke iz "zemunskog klana", mnogo je to ljudi, nikad nisam doživela nijednu ružnu reč. Ćenta i Šijan su me zvali Mala Ivana, nije bilo nikakvih pogleda koji bi se mogli protumačiti drugačije.

foto: Printscreen RED tv

Ivana godinama neguje prijateljstvo sa starijim koleginicama, kao i kumstvo s Mirom Škorić.

- Imam ja svoju žensku ekipu s kojom se družim dugo godina. Tu je Sanja Maletić, zatim moja kuma Mira Škorić, volim Vesnu Zmijanac, s kojom sam zaista bliska, Zoricu Brunclik, volim te starije koleginice, volim i Snežanu Đurišić. Volim ako mogu nešto da naučim od njih, od njih se uči, one ne bi trajale toliko da nema šta da se nauči od njih - kaže pevačica.

foto: Kurir televizjia

Ivana priznaje da bi se ponovo vratila u devedesete jer joj je taj period ostao u najlepšem sećanju:

- To su bila vremena kad sam znala da sve što imam, i poslednji dinar iz novčanika, ostavim u kafani. Otimali mi iz ruku, ja davala na pesme i muziku, sad retko izlazim. Ne pijem već osam godina zbog bronhijalne astme. Sada se najviše družim s mojim drugaricama i to su uvek neke mirnije varijante.

Kurir.rs/Republika/Blic

Bonus video:

01:29 ZNALA SAM DA KRISTIJANOV BRAK NE FUNKCIONIŠE: Ivana Šašić srećna što je pobegla na vreme iz RIJALITIJA i iznela TAJNE!