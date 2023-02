BOJAN VARAO BIVŠU SUPRUGU SA ŠOPIĆKOM?! Pevačica se hitno oglasila i raskrinkala njegov TAJNI PLAN, evo šta kaže za voditeljku

Pevačica Ivana Šašić ne krije koliko je zgrožena ponašanjem svog bivšeg supruga Bojana Simića u rijalitiiju "Zadruga", najviše njegovim izjavama kojima privlači pažnju milionskog auditorijuma.

Poslednja u nizu bila je vezana za voditeljku Ivanu Šopić, s kojom je kako on tvrdi,već neko vreme intiman. Njegova bivša supruga je, kako ističe, šokirana onim što je čula.

foto: Nemanja Nikolić

S obzirom na to da je Simić javno priznao da je već dve godine u intimnim odnosima sa atraktivnom voditeljkom, logički gledano, to znači da je čak i suprugu varao sa njom. S tim u vezi kontaktirali smo pevačicu, kako bismo čuli njen stav o ovome.

foto: Damir Dervišagić

- To je isto kao što je pričao da je suvlasnik firme, a istina je da je zapravo vozač. On Šopićku niti poznaje, niti bilo šta, ne znam odakle mu ta maštovitost. Sve što je rekao, slagao je. Nema kraja njegovim lažima. Pravi devojci problem za džabe, potpisujem da se nikad nisu upoznali u životu. On je prešao igricu - počinje Ivana svoje izlaganje i nastavlja:

- On je skovao plan da i mene uvuče u rijaliti igru, ali ja sam završila tu etapu u svom životu. Na račun mene planira i "Zadrugu 7", a u ovoj planira do finala da dođe, ali teško da će mu to poći za rukom - tvrdi Šašićka, koja se takođe osvrnula i na aktuelni ljubavni trougao između Ane Ćurčić, Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića.

foto: Printscreen

- Ja sam sa ženom s kojom me je Bojan prevario ostala u odličnim odnosima, dok sa druge strane gledam odnos između Zvezdana, Anđele i Ane i prosto nije mi jasno zašto je žena toliko napada. Nikad treća strana nije kriva. Ja sam bila na istom mestu gde i Ćurčićeva, ali ja sam presekla čim sam videla da je on loš čovek - tvrdi estradna umetnica za Kurir.

Kurir.rs/M.Komatina

Bonus video:

01:29 ZNALA SAM DA KRISTIJANOV BRAK NE FUNKCIONIŠE: Ivana Šašić srećna što je pobegla na vreme iz RIJALITIJA i iznela TAJNE!