UROŠ ĆERTIĆ SMUVAO ZADRUGARKU: Kliknuli su i u rijalitiju, a kad su izašli odmah su sevnule VARNICE! Ovo niko nije očekivao

Kaskader Uroš Ćertić i bivša učesnica rijaliti programa "Zadruga 6" Sofija Una Manić započeli su vezu.

- Sofija mi prija, lepo nam je. Bio je to neki znak, ušli smo u Zadrugu u istoj grupi, seli na isto mesto u fijakeru, polica do police i krevet do kreveta, branio sam je tamo koliko sam mogao, kupovao u prodavnici, evo sad smo tu oboje napolju i konačno zajedno - rekao je Uroš.

- Mi smo na ulasku u Zadrugu 6 kliknuli, ali Uroš je rekao da ima simpatiju i da je veran, ja sam to poštovala, međutim čim sam izašla čuli smo se i videli, ne odvajamo se. Urošu je drago što sam do kraja ostala nedodirljiva. On je muškarac koji mi odgovara po svemu, fizički, ponašanje, kultura, poreklo, ma sve - rekla je Sofija.

