NJIHOVI SATOVI KOŠTAJU KO NEČIJI STAN: Poznate ličnosti na ruci imaju i do 55.000 EVRA! Evo ko ima najskuplju ČUKU!

Poznate ličnosti u Srbiji najviše vole da se hvale skupocenim satovima. Nije ni prvi ni poslednji put da se o ovome piše, mi smo sada pronašli neke nove vlasnike aksesoara koji ne žale novac kada je ova vrsta luksuza u pitanju. No gde ima tu se i prosipa.

Saša Kovačević

Pevač je već dugo na estradi i uspešno gradi svoju karijeru, pa nije ni čudo što je odlučio da sebe počasti satom marke Roleks čija je cena 30.000 evra.

Devito

Jasno nam je da je reper operećen satovima, i da to ceni više od bilo kog aksesoara pa je svoju devojku umesto prstenom, kako svi to obično rade, verio skupocenim satom. Devito je još na početku karijere počastio sebe satom čija je cena 44.405 evra. U pitanju je marka brenda ICED OUT Cartier Santos.

Relja Popović

Kada pogledamo sve izvođače koji se bave rep muzikom, Relja možda nosi i najeftiniji sat od kolega iz njegove branše. Reper već dugo u svom vlasništvu ima Roleks sat od belog zlata čija je cena 13.600 evra.

Elena Kitić

Verovali ili ne ova mlada zvezda, ćerka Mileta Kitića i Marte Savić, u svom vlasništvu ni manje ni više ima sat koja košta 45.000 evra. Radi se o brendu Audemars Piguet i on je napravljen od ružičastog zlata.

Baka Prase

Jutjuber važi za nekog ko današnjoj omladini možda i ne prezentuje prave vrednosti, ali, kako on kaže, sve je zaradio poštenim radom. Baka vozi najskuplje automobile na javnoj sceni, a jedan je i od onih koji imaju najskuplje blago na ruci. On nosi sat marke Roleks čija je cena 55.000 evra. Jutjuber na ruci ima nečiju gajbu.

