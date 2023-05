"LOŠE JE MORA NA OPERACIJU" Prijatelj Nataše Šavije u šoku nakon incidenta! Taki zabrinut za drugaricu, ovo je poručio NASILNIKU!

Taki Marinković oglasio se nakon što je njegova prijateljica Nataša Šavija pretučena. Taki je za Republiku ispričao da je starleta poslednji razgovor pred batine obavila je baš sa njim.

foto: printscreen

Preko video poziva Taki se čuo sa Natašom, dok je ona bila kod frizera, pa nam je otkrio detalje njihovog razgovora:

foto: Kurir/Privatna arhiva

- Čuo sam se sinoć sa Natašom, videli smo se preko video poziva, dok je ona bila kod frizera, ja sam bio na svadbi kod mojih prijatelja, pa smo se ispričali, ništa nije ni slutilo da će doći do toga. Čuo sam šta se desilo sa njom, ako je to istina, to je strašno, vi znate da ja osuđujem nasilje svakog vida. Ako je to tačno, za Stefana, ali ja ne bih tu ništa komentarisao, imaju organi koji se bave time - započinje Taki za Republiku.

foto: Damir Dervišagić

Kako je Nataša završila u bolnici, Taki nam je otkrio i da se čuo sa njom nakon što je pretučena:

- Malopre sam je zvao da joj poželim što brži oporavak. Rekla mi je samo da je loše, ali da će proći sve, da će morati da ide na operacije, da su doktori non-stop oko nje. Nadam se da će što pre da izađe, da bi mogao da odem kod nje da je posetim, da mi ispriča sve šta se desilo. Ona je moja velika prijateljica i ja sam tu za nju u svakom trenutku.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs / Republika

Bonus video:

00:13 Nataša Šavija izjava iz bolnice