"DA SVETLOST DANA NIKAD NE VIDE!" Milica Pavlović besna i ogorčena zbog jezivih zločina u Srbiji, imala posebnu poruku za DECU!

Pevačica Milica Pavlović je ogorčena zbog jezivih zločina koji su se dogodili u Srbiji u prethodna tri dana. Svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram se obratila povodom masakra u OŠ Vladislav Ribnikar i masakra kod Mladenovca, te posavetovala i najmlađe fanove.

- Psihopatama, ubicama, pedofilima, silovateljivam, žig na čelo, da se lepo zna ko je ko i svelost dana da ne vide nikada. Besna sam i tužna - započela je Milica, pa dodala:

- Za one najmlađe koji prate moj rad već evo 11 godina, kratko bih poručila nešto. Odrasla sam sa bakom i dekom. Najlepše na svetu mi je bilo kad sam njih držala za ruku, kada sam sa njima išla na kolač, kada me moja baka dočeka na vratima, kada me deda odvede da odaberem najlepšu suknjicu ili se pojavim na nekoj proslavi kod rodbine sa bakom. Živela sam na selu. Do osnovne sam hodala svakoga da po pola sata. I možda nisam bila IN po nekim dečjim standardima i nije me bilo briga za iste. Bila sam srećna - nastavlja pevačica i dodaje:

- Znala sam šta je sramota, gde je granica i šta se ne sme. Da li vi znate? ako ne znate, pitajte. Ne dozvolite da vas društvo oblikuje da ismevate starije, da postanete robovi TikTok trendova, da devojčice budu plastične lutke, koje, ako skupe 50 evra, mogu u neki obližnji da "dodaju malo jagodice". Dečaci, svaka devojka voli lepu reč, jedan cvet, pametne muškarce... Ne pištolje. Dečake koji poštuju majke i oca, familiju. Nemojte da vas lažu da se prave vrednosti ne cene. Danas e bavim pevanjem i živim svoj san zahvaljujući ljudima koji su prepoznali moj rad i koji vole moju muziku - priča Pavlovićeva.

- Možda se lepše oblačim, više putujem, ali sam i dalje Milica Pavlović iz Gornjeg Bunibroda i ostala ponosna unuka Vladimira i Rade. Oni su bili i ostali moj uzor. Tvrdim da je naša zemlja bogata divnom decom (jer znam kakve poruke dobijam od istih na svakodnevnom nivou i kakva deca dolaze na moje koncerte), isto tako i deca u bratskim nam država u regionu... Moji drugari i ja smo se voleli, poštovali i čuvali... Dešavale su se i svađe i guranja i poneke psovke, ali se znalo ako se požalim učitelju, teško onom ko je započeo. Imali ti koga kod vas sada? Plašite li se svojih dela? Boga? - napisala je Milica.

