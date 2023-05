OVAJ POPULARNI PEVAČ JE BRAT KSENIJE PAJČIN! Od njene smrti se nikada nije oporavio, a pesma koju joj je posvetio RAZARA DUŠU!

Ksenija Pajčin nastradala je 2010. godine, a malo ko zna da je pokojna pevačica bila sestra jednog poznatog pevača narodne muzike.

foto: Dragana Udovičić

Poznato je da je Ksenija imala mlađu sestru Miu Pajčin, za koju kažu da je slika i prilika lepe pevačice, ali ono što javnost ne zna je da je Ksenijin brat od strica je krajiški pevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža.

Baja je nakon smrti Pajčinove želeo da snimi pesmu "Spavaj kraljice" koju je posvetio njoj, ali mu je, kako je jednom prilikom rekao, bilo previše teško da je snimi.

foto: Kurir televizija

- To je negde uživo snimljeno. Malo mi je teže da pevam nešto što me boli. Bežim od toga i čuvam to u sebi. Ja možda nisam voleo ni tada da to neko snimi i objavi. To je moje, to je Pajčinovo, naše. Ne mogu ja to, treba želudac za to. Ja sam emotivan i to drugačije doživljavam - rekao je Baja svojevremeno u jednoj emisiji.

Podsetimo, pevačica Ksenija Pajčin preminula je život 16. marta 2010. godine. Ubio ju je njen tadašnji dečko, maneken Filip Kapisoda, tako što je pucao u nju, a potom je oduzeo život i sebi. Pucnjava se dogodila u stanu u kojem je par živeo, a pevačica će po svojoj harizmi i hitovima biti zauvek upamćena.

foto: Story

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:55 Karamela posetio grob Ksenije Pajčin na 11. godina od smrti