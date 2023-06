PROGNOZE DEJANA DRAGOJEVIĆA ZA KRAJ ŠESTE SEZONE! Evo ko su njegovi FAVORITI za pobedu poslednje Zadruge!

Prošlogodišnji pobednik Dejan Dragojević će se naći na bini sa ovogodišnjim i predati "štafetu", a svojim fanovima se obratio na svom Jutjub kanalu i otkrio ko su za njega top četiri takmičara.

- Imam top 4 učesnika, koji će biti u top 4, nemam top 5. Bitno je kako su se ljudi predstavili. Zadruga 6 je došla posle najgledanije petice i napravila ozbiljan bum. Toliko su silili i sve što su osuđivali u petici su uradili. Zato određeni učesnici ne mogu da budu u top 5. Na 4. mestu mi je Janjuš, on je bio kroz sve sezone diskvalifikovan, neko ko se razveo u Zadruzi, ko ima ćerku koja ga čeka. Može i pobeda da mu dobro dođe. Svako ima mane, ali ove godine je ostao dosledan, nije se pomirio sa Majom. Izgurao svoju priču, ostao da samog finala - rekao je Dejan, pa dodao:

- U top 3 mi je Ana, iako mislim da je folirantkinja, ali njena priča ima težinu. Prošla je šta je prošla, ne može to da se gurne po strani. Smatram da je folirant, da je uradila stvari sa folirantima spolja. Ali opet nekako, sa koje god strane da se gleda, doživela je pad, razočaranje, smatram da od svih ljudi, njena priča ima težinu. Da li će se pomiriti sa Zvezdanom, to me ne interesuje - istakao je Dragojević, pa nastavio:

- Top tri mi može biti i Bilal, on je mlađi momak, posprdao se sa svim devojkama. Mene je negativno komentarisao, ali nema veze. Svako ima pravo da se bori kako hoće, ja podržavam to. Dolazi iz druge države, a imao je petlje da kaže sve svima. Iz Bosne je, musliman, vređali su ga, poturali mu zadrugari svinjetinu, to je prelomni trenutak gde sam rekao: "Koga briga šta je rekao za mene". Ima kvaliteta, provokator je, dobar u raspravama - dodao je pobednik "Zadruge 5".

- Top 1, suma sumarum, Ivan Marinković. Ja sam bio sa njim u jednom rijalitiju, ja znam kako je funkcionisao tamo, zvali smo ga lektor, jako elokventan i pametan. Večito je nekog ispravljao. Stvarno je radio neke stvari neverovatne. Kad je upoznao Jelenu, promenio se skroz, na osnovu prikazanog, ne živim sa njima. Moje mišljenje je to. U celom tom bludu nema šta su radili da dođu do izražaja, on je ostao dosledan, veran verenici, ne pije, uspeo da održi sve ono što niko nije, zato je kod mene izbio u prvi plan. Mislim da su se osilili prema njemu. Svi su poklekli tamo, i što se tiče partnera, veza, prijateljstava, alkohola, on nije... Znači Ivan, Bilal, Ana i Janjuš, to mi je top 4 - rekao je, između ostalog, Dragojević.

