VAŽAN DAN ZA PEVAČICU! Tamara Milutinović podelila fotografiju i otkrila šta je uradila nakon udaje: Od danas više ništa nije isto

Tamara Milutinović pre mesec dana izgovorila je sudbonosno „da“ izabraniku Darku Jevtiću.

Pevačica i fudbaler organizovali su samo građansko venčanje, a za sledeću godinu su najavili veliku žurku sa prijatelje i porodicu.

Tamara se danas oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je sa pratiocima podelila lepe vesti koje su u prvi mah iznenadile sve.

Ona je zvanično promenila prezime, pa je uz sliku pasoša napisala:

-Zavnično prva slika kao gospođa Jevtić – poručila je pevačica.

Podetimo, Tamara je u sedmom mesecu trudnoće, a uskoro će na svet doći devojčica kojoj su odabrali ime Emilija.

Iako će se do porođaja povući sa javne scene sa najlepšim razlogom, ne planira da zapostavi svoju karijeru nakon što će postati mama.

–Definitivno, ne želim da odustanem od muzike jer to je moja prva ljubav. Dopada mi se što se moj suprug slaže da zauvek ostanem u muzici jer on smatra da sam rođena za to. Mislim da je najbitnije da imaš partnera koji će da te podržava u svemu. Danas je to veoma teško, mislila sam da nikada neću sresti nekoga ko će hteti da me upozna onakvu kakva ja zaista jesam – objasnila je Tamara, pa nastavila:

-Osećam da sada želim sve i da grizem. Želim da gostujem u emisijama, želim da snimim spot, pa da izbacim pesmu kada se beba rodi, ali znam kakva sam osoba i da ću želeti svaki trenutak da provedem sa ćerkom i da ispratim svaki njen dan i pokret. Šta će biti sutra, ne znam– iskrena je u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

