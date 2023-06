ČOLA SAVRŠENO PEVA NARODNJAKE! Mirko Kodić ispričao anegdotu sa pevačkom zvezdom: Seli smo na JEDAN konjak, a onda se desilo OVO

Harmonikaški bard, Mirko Kodić otrkio je manje poznate detalje o najvećoj pevačkoj zvezdi sa ovih prostora, Zdravku Čoliću. Iako široj javnosti poznat kao izvrstan pop pevač, Čolić po svedočenju Kodića savršeno peva i narodnjake.

- Imali smo jednu turneju pokojni Šaban Šaulić i ja. Sa nama je bio i Zdravko Čolić, moj veliki prijatelj i pravi dasa. Vi nemate pojma kako on peva narodnjake. On kad krene "Moj dilbere kud se šećeš" i "Bosno moja divna mila", a ja ga pratim na sceni to su bile ovacije! Mi smo se družili, imali smo neku atletiku uz jutarnju kaficu, a nekad je tu bilo i konjaka.

Kodić je ispričao anegdotu sa Čolićem koja se dogodila u hotelu u Cirihu.

- U Cirihu gde smo imali koncert, ja sam se u hotelu probudio oko 7 sati. I mislim se šta ću ja dole na recepciji sam. Kad vidim u ćošku sedi Zdravko i kaže mi: "Mikice dođi ovamo." Ja ga pitam kad je ustao, a on kaže na vreme. Pije kaficu i Remi Martel konjak. Pita me hoću li i ja jedan konjak i ja mu kažem: "Može!" I mi tako jedan po jedan. Oko 11 pre podne ekipa polako ustaje i spušta se na recepciju, a mi već veseli. Bili smo već na nekom sedmoj osmoj čašici - ispričao je harmonikaš.

Kurir.rs

