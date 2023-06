KARAĐORĐE SUBOTIĆ NEPREPOZNATLJIV! Nakon što se povukao iz javnosti više ne liči na sebe! (FOTO)

Bivši rijaliti učesnik, Karađorđe Subotić, odlučio je da se povuče iz javnosti, te je njegova transformacija prošla potpuno nezapaženo.

Naime, Aleksandra Subotić je objavila fotografiju oca i bake koji su pozirali sa malim unukom Jovanom, ali pored porodične idile, mnogima je "za oko zapalo" nešto drugo.

Karađorđa sada krasi velika seda brada, dok je ranije bila znatno manja, a pristutna je i kratka frizura.

Subotić u ovom izdanju do sada nije viđen, te nema sumnje da su mnogi morali da protrljaju oči dva puta ne bi li se uverili da je to zapravo on.

Podsetimo, Karađorđe je poznat javnosti kao Aleksandrin otac a bivši muž Ljube Pantović sa kojom je imao turbulentan odnos kako u privatnom životu tako i u rijalitiju.

