MIŠA GROF ŠOKIRAN NAKON PRIVOĐENJA NIKOLINE PIŠEK! Odmah krenuo da KOPA I ISTRAŽUJE detalje o njenom zadržavanju na granici

Voditeljka Nikolina Pišek šokirala je sve priznanjem da ju je policija privela na granici, nakon čega je detaljnije objasnila o čemu se radi i na kakav je problem naišla:

- Da, priveli su me zbog neplaćene sitne prometne kazne. Na granici su me priveli i onda su me držali. Zbog toga se privodi, zbog toga što mi nije uručena bila kazna više puta. Onda je to bio problem nešto sa adresom - ispričala je voditeljka u jednoj emisiji.

Odmah nakon što je ona informacija dospela u javnost, za Republiku se oglasio i njen svekar, Miša Grof, koji je bio voljan da se raspita o čemu se zapravo radi:

- Stvarno nisam znao, ali definitivno ću se raspitati. Sigurno da jeste postojao neki razlog, ako su je organi zaustavili i priveli, tu nema šta, baš ću se odmah raspitati - rekao je Miša Grof.

