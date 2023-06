BILA JE NAJPOŽELJNIJA 90-IH MEĐU PEVAČICAMA: A onda je nestala, radi kao KASIRKA, muž je tukao, a evo kako danas izgleda

Marina Perazić je pop pevačica koja je jedan od začetnika elektronske muzike u bivšoj SFRJ. Važila je i za seks simbol jugoslovenske scene osamdesetih godina. Rođena je 29. maja 1958. godine u Rijeci. Njen životni put nije bio lak - od lošeg braka i zlostavljanja do bede i sirotinje.

Marina je želela da studira psihologiju u Beogradu, ali majka ju je nagovorila da upiše Građevinski fakultet i da ostane u Rijeci. Studije je završila u roku i jedna je od retkih pevačica koja se može pohvaliti visokim obrazovanjem. Majka joj je odmah našla posao u struci, ali Marina se odlučila za muziku.

Na drugoj godini fakulteta je upoznala klavijaturistu Davora Tolju sa kim je 1982. godine osnovala pop duet "Denis & Denis". Prvi nastup su imali u riječkoj Dvorani mladosti i brzo su skrenuli pažnju na sebe. Za njihov uspeh najzaslužniji su bili efektni demo snimci i Marinin seksepilan vokal i izgled. 1984. godine Marina je otpevala pesme koje su se našle na njihovom prvom albumu čiji je naziv "Čuvaj se". Njemu su prethodili singlovi "Program tvog kompjutera" i "Noć" koje je izdala produkcijska kuća Jugoton. Na albumu su se, osim naslovne i pomenutih, našle numere: "Tek je sedam sati", "Dvadeset i osam minuta do pet", "Telefon", "Ti i ja", "Doba noćnih kiša", "Sačuvaj nešto", "Dio refrena".

Publika se u početku snebivala na Marinine smele uzdahe, ali vrlo brzo je grupa osvojila brojne nagrade i našli su se na samom vrhu muzičke scene. Časopis "Roc" je album "Čuvaj se" proglasio najboljim u godini. Usledila su gostovanja u televizijskim emisijama i nastupi.

U septembru 1986. godine Marina napustila grupu i započela samostalnu karijeru. Sa Davorem je bila u kratkoj vezi, ali svako je rešio da ode na svoju stranu. Davor i Edi su snimili još jedan album u rok fazonu i 1988. godine su se rastali.

žDavne 1987. godine Marina je za Jugoton izdala svoj prvi solo album na kome su se našle numere: "Kolačići", "Maline i kupine", "Pogledaj, sve zvijezde padaju", "Ruke gore", "Rođena sam ponovo", "U ritmu me okreni", "Opasno letim sa tobom", "Htela bih da umrem al' neću bez tebe", "Čaša u tvojim rukama", "Navikla".

Najveći hit su "Kolačići", pesma koju je uradio Kiki Lesendrić. Ona na Youtube-u ima oko 800.000 pregleda.

Marina je bila popuzlarna, ali nezadovoljna novonastalom situacijom. U svemu su je još i zlostavljali telefonom, često su je noću zvali nepoznati muškarci i dahtali u slušalicu. To je doprinelo da 1988. godine ode u Njujork i počne da živi u vanbračnoj zajednici sa Ivanom Feceom Firčijem, bubnjarom legendarne grupe Ekatarina velika.

Da bi preživela, radila je mnoge poslove koji nemaju veze sa muzikom. Bila je bebisiterka, kasirka, pomoćnica menadžera lokala... 1993. godine je rodila ćerku Miju, a dve godine kasnije drugu devojčicu koju su nazvali Luna. Par se razišao 1997. godine i Marina se sa decom vratila u Hrvatsku. Govorila je da je Firči umeo da je udari.

Godine 2009. Marina je učestvovala u Hrvatskoj, a zatim i u srpskoj "Farmi", u koju je je 2016. ponovo ušla . Priznala je da je to učinila zbog para.

- Odlučujuće su bile finansije. Jako teško živim u poslednje vreme, nemam svoju kuću, ćerkama sam iznajmila stan. Želim da radim, ali nemam šta, želim da pokrećem projekte i završim pesme, ali nemam od čega. Bukvalno sam se potucala po kućama, vidite koliko me boli da pričam o tome. Jako sam emotivna i nemam šta da krijem, a znam da nisam jedina koja tako živi, samo o tome ja govorim javno - iskreno i kroz suze otkrila je tada Perazićeva.

Ona danas radi kao instruktor Zumbe i vratila se u rodnu Rijeku.

- Ponosna Riječanka se opet vratila da živi u svoj rodni grad, samo što od obaveza u svom domu ne stižem do grada više od jednom nedeljno na nekoliko sati. Life is good! P.S. Ironija sudbine, nedavno sam predala čak dve molbe za posao na projektu "Rijeka prijestolnica kulture 2020.", nisu me zvali ni na intervju! Oni gube više od mene! Svoje "ime" i svoje sposobnosti mora ću opet da iskoristim izvan Rijeke - požalila se ona.

