"SVI ZNAJU DA SAM SE ZBOG DROGE RAZVELA!" Ana Nikolić priznala da li konzumira narkotike: Sve me laboratorije po gradu znaju!

Pevačica Ana Nikolić rešila je da progovori o tvrdnjama da koristi narkotike, koje je nedavno pokrenuo menadžer Saša Mirković.

- Kad jednu majku optužiš za korišćenje takvih supstanci, a vrlo dobro se zna da sam protivnik svake vrste droge i opijata... U mom prisustvu to ne može da radi niko. Svi znaju da sam se zbog toga i razvela - rekla je Ana Nikolić u glasovnoj poruci, koju je voditeljka Jovana Jeremić pustila jutros u svojoj emisiji na "Pinku".

foto: Printscreen/Instagram, Zorana Jevtić

- Da ne pričamo o tome koliki sam hipohondar, to znaju najbolje laboratorije po gradu, konzilijum posebno... (smeh) Kad se mesečno ne prijavim da nešto istestiram, zovu me da me pitaju: "Jeste dobro?" - dodala je Ana, koja je pre nekoliko godina bila u kratkom braku sa kolegom Stefanom Đurićem Rastom.

Podsetimo, Saša Mirković je u javnost nedavno izneo niz detalja o pevačici, o kojima se naširoko pričalo.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

- Nečovek sam zato što sam od nje tražio da prestane da se alkoholiše i drogira. Nečovek sam zato što sam tražio da ide na lečenje. Nečovek sam jer sam je izdržavao šest meseci. Nečovek sam jer sam joj tražio da se uozbilji oko koncerta i da dolazi na vreme. Nečovek sam jer sam joj zakazao Arenu... - kazao je on tada za "Kurir".

