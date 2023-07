ONA NIKAD NE PEVA ZA NOVU GODINU! Jedina je na estradi koja je donela tu odluku: Bog me je UPOZORIO! Ovo je razlog!

Šemsa Suljaković već decenijama važi za jednu od omiljenih pevačica u regionu, čiji su hitovi nezaobilazni na svim veseljima, ali uprkos slavi danas živi mirnim životom i radi toliko tek da zadovolji svoju dušu.

Kako Šemsa tvrdi, luksuz bez previše medijskog pojavljivanja može sebi da dozvoli s obzirom na postignut uspeh.

foto: Damir Dervišagić

- U printanim medijima sam vrlo često, nastupam tamo gde mi se sviđa. Ako se pitanje odnosi na tv emisije, u pravu ste, ne vidim potrebu za tim. Oprostite, ali ja sam u svojoj pozamašnoj karijeri naučila da se pojavljujem sa povodom, a toga kod mene trenutno nema. U Bosni boravim dok ne poželim Švedsku i obrnuto, priznaje pevačica.

Za razliku od njenih kolega koji rade punom parom i tokom praznika, Suljakovićeva Novu godinu provodi u krevetu, a nedavno je otkrila i zašto.

- U mojoj karijeri samo sam pet Novih godina odradila na početku. Sve ostale sam bila na pidžama partiju. To je bila moja odluka. Malo je to iz nekog praznoverja, jer tih pet godina bi mi se svaki put za vreme ili nakon nastupa nešto loše dogodilo. Meni je počelo da radi to po glavi i rekla sam sebi: "To te Bog upozorava da ne radiš za Novu godinu." Ali bukvalno se desilo svaki put nešto - rekla je Šemsa, a potom opisala šta joj se konkretno događalo:

foto: express.ba

- Recimo padnem niz stepenice u Švajcarskoj, zapne mi haljina. To je bio neki motel sa uskim stepenicama. Nagnječila sam rebra i otišla u bolnicu. U Americi je trebalo sutradan da nastupam u jednom lokalu i dođe policija taj dan u ponoć i kaže da je taj lokal dignut u vazduh! Onda u Bosni u dvorani doček. Bio je švedski sto, a papci navalili i pojeli i popili sve, nismo imali običnu vodu da popijemo! O petardama da ne govorim, od dima nismo mogli da dišemo. Čak je i Martu Savić petarda spržila po nozi. Tada sam rekla stop - ispričala je nedavno pevačica.

Kurir/ Pink

Bonus video:

08:16 ŠEMSA SULJAKOVIĆ: BOG ME JE UPOZORIO I REKLA SAM STOP! Rečeno joj kada NIPOŠTO ne sme da nastupa! O Južnom vetru rekla je samo OVO