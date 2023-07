"NE TREBA MI BALAVAC KOME ĆU DA BRIŠEM SLINE I BUDEM MAMA" Maja brutalno udarila na Bilala pa zapretila TUŽBOM, evo zašto!

Maja Marinković nakon burnog raskida sa Bilalom Brajlovićem odlučila je da ne ćuti i iznese sve što se dogodilo sa njim, te se libi da otkrije detalje turbulentnog odnosa sa njim.

U emisiji "Narod pita" odgovarala je na sve dileme publike, otvorila dušu progovorila o svemu o čemu je do sada ćutala.

- Nisam imala nameru večeras da se uključujem, ali me neke teme podstaknu. Ja ne gasim televizor, samo gledam. Ivana ne znam sa Bežanijske kose, znam te sa TV ekrana, ćerka mi je u Leskovcu. Miljan me je podstakao da se javim, ja sam gledala taj klip ispred apartmana kada je to rekao. Jelena je rekla da neće da se meša u tvoje porodične odnose, ali je rekla da tvoja sestra neće da mu prećuti...Ono što si ispričao da je on radio tamo, to je istina, to je katastrofa - rekla je gledateljka.

- Ja sam bio svedok toga. Sada, Maja može to da ublaži, kao i ja, ali je to potpuno okej. Taj čovek je stvarno bio ostrašćen svim zadrugarima, ženama na prvom mestu...Ali, nećemo o njemu - rekao je Ivan.

- Ne bih da pričam o njegovoj hitnoj pomoći, njegovim skafanderima, popeo nam se na glavu, pa i ja sam zdravstveni radnik. Ivan je veoma pametno stavljao te granice o kojima priča da ne bi dolazio do konflikata, znao je da stane tamo gde treba da stane. Svaka čast njegovoj Jeleni što se izborila sa njegovim porokom zajedno sa njim, tome se nikada ne vraćaj - rekla je gledateljka.

- Ja to što sam toliko pio i to što sam bio poročan, ja sam bio iskren. Iskren sam bio i kada su emocije prema Željku u pitanju i ceo taj odnos. Nije taj alkohol uticao na to što Željka nisam video, okolnosti kada je u pitanju porodica Kulić, ne mogu da dam opravdanje jer ću biti krivac koji nije hteo. Poenta cele priče je da ne znam da li postoji, nije to meni za pohvalu, niti ću da se hvalim, ali da li postoji veća pobeda u rijalitiju od spajanja Željka i mene - rekao je Marinković.

- Mislim dečko je javno obelodanio moj broj telefona, za to će biti tužen, ugrozio mi je red i mir. Dečko je za mene mrtav, meni ne treba balavac kome ću da budem mama. Ja da brišem sline jednom malom balavcu koji nema osnovni bonton, ne pada mi na pamet - rekla je Maja.

