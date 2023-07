PORODICA GUDELJ ODUŠEVLJENA BUDUĆOM SNAJKOM: Kurir posetio selo kod Trebinja, evo šta kažu rođaci fudbalera o Anastasiji!

Iako je pola života proveo u Holandiji, Nemanja Gudelj rodnu grudu nije zaboravio. Štaviše, kad god mu obaveze dozvole, on poseti domovinu svog oca i majke Nebojše i Olivere Gudelj.

Upravo je u "gradu sunca" nedavno prvi put zajedno bio s devojkom Anastasijom Raznatović. Naslednica muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović i sportista su, kako saznajemo, čak pet dana proveli u rodnom selu njegovih roditelja. Ekipu Kurira put je naveo do krajnjeg juga Republike Srpske, te smo posetili poznatu sportsku porodicu.

Netaknuta priroda Odmah na ulazu u grad pronašli smo dom Nemanjinog prvog rođaka Stefana Gudelja. On je takođe fudbaler. Njegova baka Bojana nas je dočekala na porodičnom pragu i ljubazno s nama porazgovarala. - Moj unuk je Stefan. On je u omladincima u Zvezdi. Bili su nedavno u Trebinju. Nešo je skaut mom unuku. To je tradicija Gudelja. Nemanjini otac i majka su sve sami stvorili. Jako sposobna i uspešna familija. Neša znam, ali suprugu Olju slabo - kaže baka Bojana Gudelj. Reči hvale ima za buduću snajku Anastasiju. - Ponosna sam i na Stefana i na Nemanju. Dolazila je Anastasija. Upoznala sam je pred domom kulture. Predivna devojka - rekla nam je Bojana. Put nas je dalje odveo direktno do sela Gudelja. Dvadesetak kilometara od srca grada u netaknutoj prirodi je dom sportiste. - Kuća Neše i Olje vam je odmah na početku, s leve strane. Divna porodica - usmerila nas je komšinica.

Tako je i bilo. S prostrane terase puca pogled na jezero, šumu, a mir i cvrkut ptica se rečima teško mogu opisati. Gudeljeve strine su nas ugostile kao najrođenije, iako nisu očekivale goste. - Dobro došli. Nemanja je sin mog devera. Predivno dete. Pre dvadesetak dana je bio sa Anastasijom. Prelepa, pitoma, fina, sedela je tu s nama. Mogli su da budu u hotelu u Trebinju, ali su oboje želeli da budu ovde na selu. Ona je toliko obična, oduševljena ovim mestom, ne interesuje je grad - kaže ponosna strina. Ništa manje reči hvale nije imala ni druga strina. - Anastasija mi se jako sviđa. Znate šta sam joj ja rekla? Rekoh: "Preuzmi sve u svoje ruke i da počineš pod starost ovde." Vole se i čim je to lepo sve, neka deca uživaju. Divno dete, lep su par i samo mogu da kažem reči hvale - ponosno priča strina. Sve pohvale za Nebojšu, suprugu Olju i kompletnu familiju imaju i Trebinjci, ali i komšije. - To su toliko pošteni, radni i vredni ljudi da vam ja rečima ne mogu opisati. Porodica drži do tradicije, domaćinstva. Sinovi su od malih nogu bili uz roditelje, slušali ih, cenili i poštovali svoje. Verujte, primer svima - rekao nam je meštanin.

Pozdrav od drugarice I na lokalnoj pijaci ispod Platana svi znaju za Gudelje. - Kako da ne znamo. Gledamo kad Nemanja igra, a gledali smo mu i oca. Na njega je onako brz i vispren na terenu. Videli smo kad je bio ovde. Eno, onde se slikao sa ljudima. Svi su ga prepoznali, a on nije skidao osmeh s lica. Nije dugo bio ovde. Verujte, časna i poštena porodica - zaključila je prodavačica na pijaci. U jednoj prodavnici sreli smo i drugaricu Nemanjine majke iz škole. - Odrasle smo zajedno u Policama. Divna žena. Požrtvovana majka i borac. Znamo se, ali se dugo nismo videle. Tako je to kad se završi škola, svako svojim putem, a ona je prava žena i dama uvek bila. Ako je ikad sretnete, pozdravite je. Recite Sloba Bodiroga, setiće se - poručila nam je ona.

