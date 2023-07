OGLASIO SE JOVANIN BIVŠI SUPRUG NAKON SMRTI MAJKE: Nema predaje, biće sve kao da si tu...

Bivša svekrva voditeljke Jovane Jeremić, Zorica Milošević, preminula je danas u 71. godini. Majka Jovaninog prvog supruga, Vojislava Miloševića godinama se borila sa teškom bolešću.

Sada se na svom Instagram profilu oglasio i sam Voja koji je podelio sliku sa majkom uz emotivni opis i na taj način joj zahvalio za sve što je uradila za njega i javno se oprostio od nje.

- "Blago onom ko dovjeka živi, imao se rašta i roditi". Otišla je na neko lepše mesto, žena koja ja od mene stvorila čoveka, odgovornog, radnog, čestitog, čoveka koji ne priznaje poraz već se vodi doktrinom njenom koja kaže: "Daj, daj, daj, moraš napred, moraš da pobediš jer život ne trpi gubitnike." Ne želim da kažem zbogom majko, jer ljudi poput nje nikad ne umiru. Njihova dela traju zauvek, prepričavaju se i sa ponosom prenose na one koji dolaze iza nas. Otisla si na Sabor Svetog Arhangela Gavrila, anđela koji je nagovestio Hristovo vaskrsnuće, koji je nagovestio pobedu života nad smrću. Zato, nema majko moja predaje, biće onako kao da si tu, bez straha i bojazni od nepoznatog sutra. Jer si me učinila spremnim za pozornicu zvanu život. Nema reći kojima mogu da zahvalim na svemu. Nema reči, već ću to učiniti sledeci tvoju viziju koja kaže: "Ako svetlo tražiš, svetlo ćeš i naći!" Večna slava i hvala! - napisao je Voja.

Podsetimo, Zorica je bila pedagog i predavala je muzičku kulturu u pirotskoj Gimnaziji. Jovana je ranije isticala da je izuzetno vezana za svoju nekadašnju svekrvu, a početkom juna se ovim povodom i oglasila, objavivši fotografiju sa Zoricom.

- Moja svekrva! U životu mi je bila najveća podrška. Moja svekrva. Čuvala mi je dete kada mi se svet raspadao. Podržavala moje snove, verovala u mene kad niko nije. Noćima smo sedele na terasi i pričale. Pile naše kafe. Pravile muzičke delove jutarnjeg programa na početku moje karijere. Ona je uvek verovala u mene. Moja svekrva. Profesor muzike. Avangardna Žena. Lavica. Svetska zena. Karakterno ista ja. Naša ljubav, poštovanje i iskrenost nadmašile su ovozemaljsko vreme - navela je Jovana Jeremić na Instagramu.

