OVO JE PRAVO IME EKSTRA NENE: Mnoge njene koleginice se ovako zovu! Nema nikakve veze sa njenim umetničkim imenom ŠOK NAD ŠOKOVIMA

Ekstra Nena muzički je veoma obrazovana, a zahvaljujući svom glasu, postigla je mnogo toga.

Pevala je na više svetskih jezika, a pažnju na sebe skretala je i na brojnim festivalima zabavne i narodne muzike.

Pevačica je 1992. godine predstavljala tadašnju Jugoslaviju na Evroviziji, a u tom periodu, snimila je i duet sa Dadom Topićem koji je završio u seriji „Srećni ljudi“.

Pored svih uspeha, mnogi ne znaju kako se zapravo zove Ekstra Nena.

Njeno ime glasi Snežana Berić, kako joj piše u dokumentima.

Pevačica je nedavno u emisiji Ispovesti na Nova.rs isrpičala anegdotu iz svoje karijere.

- Meni je publika bila sve, ja po publici znam da li je nastup bio uspešan. Pokojni Minimaks je bio genijalac, sa njim se slikaš i zna te cela Jugoslavija. Njega je naš bubnjar doveo u hotel ‘Taš’ da se slikamo i sutra su svi znali za nas. On je to naplaćivao oko 500 maraka, ja sam rekla da nemam pare, ulagala sam sve u garderobu. Minimaks mi je rekao da će prvu reklamu da mi uradi gratis, a posle kada zaradim da mu dam. Kasnije je mene preporučivao da idem na turneje po Francuskoj, ja sam mu večno zahvalna. Da bih mogla da zarađujem i napredujem, ovaj posao košta. Nije bilo puno ljudi koji su mene podržavali, ja kada završim nastup znam da li sam bila super ili nisam, ja uvek kažem bendu bili ste divni i tako, ali fali neka druga podrškka. Roditelji ili muž ili žena, a ako je menadžer tu, i ako nisi nešto, on će da te progura da budeš najbolji. Ja sam uz Gospoda i neke ljude godinama se zadržavala na prvom mestu - izjavila je Snežana Berić.

