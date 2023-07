UDAJE SE MILJANA KULIĆ! Svadba u septembru, a evo ko je MUŽ

Miljana Kulić došla je ispred televizije "Pink" obzirom da je večeras gost u emsiji "Narod pita".

Miljana je drastično smršala u odnosu na ono kako je izgledala u rijalitiju "Zadruga 6", a otkrila je i sve detalje rođendana sina Željka, kao i u kakvim je odnosima sa njegovim ocem Ivanom Marinkovićem.

- Nenad je moja podrška večeras u emisiji. Željkov rođendan je odlično protekao. Ivana sam zvala non-stop, jer protekle četiri godine nije dolazio sinu na rođendan. Obećala sam detetu, a on je par puta slagao da će doći, a to nije uradio, šok bi bio za Željka da ne dođe. Meni nije stalo do Ivana u emotivnom smislu, već zbog sina - rekla je Miljana, pa dodala:

Ona je takođe otkrila i da je svadbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom zakazala za septembar sledeće godine. foto: Instagram/ miljana_kulic_official

- Ivan i ja smo u korektnim odnosima. Željka sam obradovala svim i svačim. Avioni, kamioni. Najveći poklon mu je što sam ja sa njim. Bebica i ja smo super. Bez njega ne mogu da živim. Postoji mogućnost da uđem u Zadrugu 7. Bebica se naljuti, kad ja pravim šou napolju, ali ne ode, proguta to u sebi zna sa kim ima posla. Sledeće godine u septembru je svadba. Darko Lazić će mi pevati na svadbi - rekla je Kulićeva.

Kurir / Blic

