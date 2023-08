STANIJA POTPUNO PALA U ZABORAV! Žana priznala da li će Marku roditi dete i otkrila šta njen BIVŠI MUŽ kaže o Markoviću! (VIDEO)

Žana Maliković Đorđević i Marko Marković iz šeste sezone izašli su zajedno, ali ni nakon izlaska nisu ozvaničili vezu.

Svojim odnosom intrigirali su javnost jer su govorili da je u pitanju neobavezna veza a nisu se odvajali jedan od drugog.

Žana je prethodne noći gostovala u emisiji "Narod pita" i konačno progovorila o odnosu sa Markom i priznala u kakvom su sada statusu.

- Ponašamo se kao par, ljubavnici. Imamo jedan skroz stabilan odnos, ali nismo dali jedno drugom obećanja - kazala je Žana.

- Ako Marku pišu neke druge devojke, da li on ima tvoju dozvolu da ide? - upitao je Darko.

- Ako ima potrebu da ide s bilo kojom bilo gde, meni više nije potreban. Meni osobito ne treba takva osoba. Ko me zna, zna da sam takva. Dok nešto traje, dobro je. Kad neko od nas bude pomislio da postoji neko bolji, onda treba da idemo jedan od drugog. Ja sam se ostvarila kao majka i žena, on to treba da se ostvari kao roditelj. Rekla sam nikad ne reci nikad, ali sam želela da rodim samo svom bivšem mužu decu. Ne želim više da pravim decu, kome to odgovara, razumem. Čovek ne može da se promeni, može samo da se primiri na određeni period. Kompromise ne pravim, mogu samo blage ustupke - rekla je Žana.

- Da li se svađate? - upitao je voditelj.

- Ne, ja se ne svađam. Takva sam osoba, ne vidim potrebu da se sa bilo kim svađam. Želim da iskoristim svaki trenutak svog života, nedostaje mi vreme koje posvećujem ljudima koje volim. Život je jako kratak da bih se ja sa bilo kim svađala. Sad znam šta želim, a šta ne. Možda kao mlađa to nisam znala, ali sada znam. Volim život - poručila je Žana.

- Da li si upoznala Markove roditelje? - upitao je voditelj.

- Uz dužno poštovaje, malo mi je to sad smešno, previše je, upoznala sam njegovog brata. Ja sam već žena, ne mogu s ovoliko godina da se ponašam kao devojka od dvadesetak godina. Moja ćerka se meni sad smeje, jer me je ćerka nagovorila da kupim Ajfon, a nosila sam Samsung. Ja se ne doživljavam kao nečija snajka, trenutno se viđam s njihovim sinom, Markom Markovićem - rekla je Žana.

- Da li bi spremila gibanicu njegovoj porodici? - upitao je voditelj.

- Ja znam fantastično da kuvam. Ja kad ugrabim sat vremena dnevno, ja sam srećna, a kad bih mogla da kuvam, bila bih presrećna - kazala je Žana.

- Upoznala si Bobanca s Markom, šta kaže? - upitao je voditelj.

- On to ne komentariše, jer je nama cilj samo da je našem detetu dobro. Upoznao je Marka, njemu je on super dečko. On me zna kako dišem. On nije mogao da razume tu razliku u godinama, jer mi se to nikada ranije nije dešavalo. Dok je dobro, neka traje - kazala je Žana.

