"PRVI PUT SAM POVELA ĆERKU (10) NA NASTUP I IZBILA MASOVNA TUČA" Pevačica: Flaše lete na sve strane, STAMPEDO LJUDI IZMEĐU NAS

Izbio je skandal o kojem bruji javnost. Naime, masovna tuča se dogodila usred nastupa Anabele Atijas i Save Perovića.

Brzinom svetlosti se na društvenim mrežama širio snimak na kojem ljudi panično beže. Dok su flaše letele, pevačica je odmah skočila da zaštiti svoju ćerku (10) koju je inače prvi put povela na nastup.

Upravo je Anabela Atijas sagovornica Kurira, a evo šta ima da kaže o incidentu.

- Prvo sam videla taj neki stampedo koji je krenuo prema meni, gomila ljudi koji vrište i beže. Nisam iz prve ni shvatila da je tuča, a prvo što mi je prošlo kroz misli je da sam povela ćerkicu prvi put na nastup. Dugo je imala želju da me sluša, a dosad je to bilo neizvodljivo jer su uglavnom to klubovi koji rade kasno - započela je pevačica, pa nastavila:

- Na žalost je ona doživela tu traumu, a mene je jedino strah bio da neću stići do nje. Između nas je bila reka ljudi koji vrišti i beži. Jako je neprijatno bilo, kako god da sam trčala to je nekako išlo sve za nama jer su i ti momci trčali ka našem pravcu, flaše su letele u svim smerovima. Srećom niko nije povređen. Ćerkica mi se uznemirila i srce joj je lupalo, bilo mi je žao kada sam je zagrlila.

