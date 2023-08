SOFIJA I LUKA KUPUJU STAN OD 2,5 MILIONA € U PORTONOVOM! Luksuzna nekretnina je u istoj zgradi gde Nole Đoković ima DUPLEKS!

Sofija Milošević i Luka Jović kupuju stan u Portonovom, saznaju domaći mediji.

Manekenka i dizajnerka i srpski reprezentativac rešili su da u ovom luksuznom kompleksu kupe nekretninu, pošto i ove godine tu ostaju čak mesec dana.

foto: Instagram/lukajovic

- Njima je Portonovi raj na zemlji, a iako su proputovali pola sveta ovde se osećaju najprijatnije i rešili su da kupe nekretninu. Koliko znam, već se to privodi kraju. Stvar je u tome što im se više isplati da kupe stan, nego da plaćaju samo za smeštaj i do 60.000 evra po letovanju, jer ona tu ostaje i do mesec dana - počinje priču sagovornik.

foto: Printscreen/Instagram

- Znam da su gledali da to bude stan u zgradi u kojoj je Novak kupio dupleks, ali ne znam da li su tu našli nešto slobodno i što njima odgovara. Ta lokacija je sjajna, na dva minuta je od peščane plaže, ima recepciju, obezbeđenje, teretanu... Sve što im je potrebno za miran i lagodan boravak - objašnjava izvor.

Kako kaže, cene nekretnina u Portonovom se čuvaju u velikoj tajnosti, a i kada bi se neka informacija raširila vrlo teško bi došla do javnosti jer su zaposleni uslovljeni ozbiljnim ugovorima.

- O tome ovde ne sme da se priča, ali znate kako to ide, informacija uvek procuri i šuška se među zaposlenima. Koliko znam, oko 2,5 miliona evra je stan koji su Sofija i Luka pikirali - zaključio je sagovornik.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:09 Sofija Milošević uživa za sve pare