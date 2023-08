BEBICA I MILJANA NE PRESTAJU! Nakon što je Nišlijka razotkrila njegovu mračnu stranu, on objavio šok pretnje i u sve UMEŠAO Mariju

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica stavili su tačku na svoju vezu, i ne prestaju da se prepucavaju.

Nakon što ga je ona optužila da im je ukrao 10.000 evra, on je objavio prepiske sa njenom majkom Marijom. Oni se tu nisu zastavili, već je Nenad sada na Instagramu podelio pretnje koje je dobio od Kulićeve.

- A sad odoh zauvek tamo gde je lepše. Ukopaću te, nećeš smeti na ulicu da izađeš. Sada dajem poslednju izjavu i završavam sa tobom. Us*an si pa nema dalje, ne dajem patuljku na značaju - bila je otresita Miljana.

- Ne sekiraj se, slobodno. Znam ja šta je us*ano, kako kaže Marija? Zašto brišeš poruke - odgovorio je Bebica i nadovezao se na činjenicu da je Miljana obrisala poruku koju je prvobitno poslala.

- Samo ugled da ti ne narušim, sad će mama da napiše tekst - napisao je Bebica na Miljanine pretnje.

Podsetimo, Miljana Kulić se nakon izjave za domaće medije njenog sada već bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebice, oglasila za Kurir i otkrila da ju je za mnogo stvari slagao, što je naposletku narušilo njihov odnos.

- Non stop sam imala rasprace s njim, i moja majka zato što neće decu da vidi, govorio je kako će se pomiriti sa svojima kad mene prihvate, da ih zna kako dišu i da će sve jednog dana na svoje da dođu. Međutim, Marija mu je rekla da neće nikakva prokletstva da navlači da neko kune moje dete, i da dečije suze bole i da se spremi i da ide odmah na 3 dana da vidi decu. Da zove ženu i da se dogovore. On je izašao nešto da kupi do grada i vratio se i rekao mojoj mami da je zvao ali da su deca u Hrvatskoj. Uvek je nalazio izgovore, ali on je zapravo sve lagao i nije ni zvao. Čak šta više ja sa njegovog vibera kada je bilo nevreme u uzmem njegov telefon i napišem njegovoj majci poruku kako je i šta radi u njegovo ime.

