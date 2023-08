"OD PENZIJE MOGU SAMO DA PLATIM JEDAN RUČAK U BEOGRADU" Mile progovorio o svemu: Moja Elena izbegava medije da ne ispadne glupa

Mile Kitić peva već 50 godina! Davno je bilo vreme kad je na početku karijere, sredinom sedamdesetih, objavio prve singl ploče, pa potom osamdesetih harao s Južnim vetrom, s kojim je snimio nezaboravne hitove. I danas je podjednako aktuelan i tražen, a dopada se i mlađoj publici jer prati muzičke trendove.

Uskoro će otići u Ameriku, na turneju s ćerkom Elenom, i to će biti njegova oproštajna turneja na tom kontinentu. Zato je pozvao novinare na konferenciju, a mi smo s Miletom pričali o svemu, kako je počeo karijeru, koje pesme je odbio, kad će se povući sa estrade i o njegovoj porodici.

Da li je onaj Mile sa 16 godina i prvom pesmom "U svet sam život ostavio" mislio da će danas biti ono što jeste?

- Dobro pitanje. Gde iskopa to (smeh). Nisam znao. To je bilo neko takmičenje pevača amatera, ja sam sa 15 godina došao iz jednog malog mesta... Oduvek sam voleo i da pevam i da sviram. Svirao sam tamburicu u osnovnoj školi, pevao sam i ni sanjao nisam da ću postati poznat, a kamoli ovo što danas jesam.

Rekli ste da ni sami ne znate koliko puta ste bili u Americi. Kako vam je kad odete tamo?

- Ja sam živeo tamo dve godine, a moji su u Americi živeli početkom osamdesetih. Imam dosta prijatelja u svakom gradu, celu Ameriku sam obišao autom. Volim da odem tamo.

Kako pamtite period kada ste bili u Južnom vetru?

- Kao najlepši period. To je bilo divno. Mi smo sve delili, pa čak i pesme. Druženja iz tog perioda su posebna, koncerti, turneje. Sad je vreme drugačije, retko s kim se viđam od kolega, osim kad su neke proslave ili se slučajno sretnemo. Ali sa svima sam dobar.

Vi imate ukupno 280 pesama. Da li postoji neka za koju ste želeli da bude vaša, ali je otišla u druge ruke?

- Od Jašara pesma "Kad sveća dogori", ta mi se mnogo sviđala. Ali mnogo mojih pesama otišlo je drugome, "Topla zima, plava žena", "Dijamanti" od Halida Bešlića, ja tu pesmu nisam hteo da snimim. "Ej otkad sam se rodio" bilo je da li meni ili Sinanu.

Elena, vaša ćerka, izbegava medije i javno pojavljivanje. Zašto je to tako?

- Moram da kažem, ona ne voli medije. Ne snalazi se dobro u tome. Kaže ona meni: "Tata, je se plašim, pitaju me svašta, onda imam blokadu, ne znam šta da kažem, a neću da ispadnem glupa." Ne zna kako da odgovori.

Da li ste znali da će biti pevačica još dok je bila mala?

- Ne. Nisam ni slutio. Mislim, ona je odrasla u porodici u kojoj je muzika stalno, ali nije se izjašnjavala dok mi jedan njen profesor nije rekao da će Elena snimiti kaver na engleskom. I eto, ja sam je podržao i tako je sve krenulo. Sada je malo zapostavila svoju karijeru, mogla je mnogo više... Kako se devojke njenih godina bore i rade, a ona to lagano, odradi nekoliko tezgi sa Džalom Bratom i Bubom Korelijem i uživa. Mada njoj je lakše, ona ima leđa (smeh).

Zašto se vaša supruga Marta Savić nije više posvetila karijeri?

- Ona je tu gde jeste, nije se puno ni trudila. Tu Elena dosta podseća na nju. Ona je snimila to što je htela i onda kad je ćerka došla u neke godine i trebalo se posvetiti njenom vaspitanju, Marta se kompletno posvetila tome i doživotno ću joj biti zahvalan. Ali nije mojoj ženi uopšte loše, uživa. Malo ovde, malo u Dominikani. Voli tamo da bude i po pet-šest meseci.

Kad će Mile u penziju?

- Ja sam već u penziji. Imam veliku penziju. I to čak dve. Bosansku, 62 evra, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 evra, može da se skupi za jedan kvalitetan ručak u Beogradu. Šalim se malo (smeh). Uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Ako se dosad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pevam, poderao sam se pevajući. Ako nisam uspeo nešto da sačuvam, onda ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života.

Koja je vaša neostvarena želja?

- Bio bih neskroman da tražim bilo šta više od ovog. Nisam očekivao ni pet posto od onoga što sam ostvario, eto, jedino to što sam maštao da budem profesor fizičkog, ja sam i upisao DIF u Sarajevu, ali nijednom nisam otišao. Eto, ja bih još da imam diplomu profesora fizičkog. Da predajem fizičko.

