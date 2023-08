DALILA DRAGOJEVIĆ ULAZI U ZADRUGU 7? Dobila ponudu o kakvoj SVI SANJAJU, pojavili se ove TVRDNJE !

Bivša zadrugarka Dalila Dragojević je izdala zvanično saopštenje na društvenoj mreži Instagram, te otkrila svojim fanovima da je donela bitnu odluku.

- Obaveštavam sve ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole, da od danas nisam zaposlena. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezano za TikTok, kako se već piše. Druge stvari su u pitanju. Ali ako ćemo se voditi storijima, onda neka vude da je zbog TikTok-a. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas - napisila je Dragojevićka.

Dalila ulazi u Zadrugu 7 foto: Nemanja Nikolić

Mnogi su se zapitali šta se krije iza njene odluke, a na društvenim mrežama su već krenule spekulacije da je Dragojevićka odlučila da uđe u "Zadrugu 7 - Elita".

"Dobila je ponudu koju ne može da odbije", "Ja sam čudo da ulazi u sedmu sezonu", "Dalila ulazi za velike pare u Zadrugu" - bili su samo neki od komentara.

Dalila ulazi u Zadrugu 7 foto: Printskrin/Instagram

Kurir / Alo

Bonus video:

10:31 STARS-EP104