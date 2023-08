PEVAČI SE RAZBIJAJU OD PARA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU?! Menadžeri otkrili imena koja NAJBOLJE prolaze: Hoće popust, neće da časte!

Pevači se stalno hvale kako od nastupa na crnogorskom primorju zarađuju basnoslovne honorare i ubiraju pozamašan bakšiš.

A da li je to sve baš tako otkrila su ekipi Kurir televizije dva poznata estradna menadžera.

- Sve zavisi od dogovora između menadžera i gazde lokala. Moraju se uglavnom ispoštovati svi zahtevi pevača. Da li je to honorar plus smeštaj plus avionska karta ili nešto drugo? Ali generalno od svakog honorara muzičara se plaćaju i ostali troškovi - rekao je Nenad Šipka, menadžer.

Otkrio je i koliki procenat pevačima uzimaju menadžeri:

- I to je stvar dogovora. To je meni malo i smešno, ali svi mi živimo od ovog posla, plaćamo račune i ostalo. Menadžeri uzimaju između 10 i 30 posto, ali i to je stvar dogovora. Dešava se ponekad da traže popust menadežrima, ali kad veče bude dobro neće da časte. Niko nikad nije počastio!

Goran Lečić Leka rekao je ko pevača najviše od radi.

- To su Sloba Radanović, Đani, Dejan Matić i Jovan Perišić, mada on više radi Bosnu i Hrvatsku. Zatim Milena Ćeranić, Kaća Živković., Nemanja Stevanović, Aca Živanović, Kaja koja se sad vratilia.

A evo ko se posebno izdvaja ove sezone:

- Trenutno se izdvajaju Saša Matič i Aco Pejović, a od žena Aleksandra Prijović i Tea Tairović. Pomenuo bih i jednu mlada devojku koja je krenula da radi punim gasom, a to je Barbara Bobak. Dosta radi i Uroš Živković.

