Maja Nikolić je talentovana srpska pevačica koja se istakla svojim prisustvom na muzičkoj sceni. Njena muzička karijera je obeležena raznovrsnim žanrovima i izvanrednim vokalnim sposobnostima, privlačeći pažnju publike širom regiona.

Maja je prepoznatljiva po svojoj harizmatičnoj pojavi na sceni. Njen izgled je često meta kontroverzi. Njen stil oblačenja često prati aktuelne modne trendove, istovremeno održavajući dozu originalnosti.

foto: Printscreen Instagram

Od glamuroznih haljina do kežual kombinacija, Maja pokazuje svoju sposobnost da nosi različite stilove sa samopouzdanjem.

Popularna pevačica je gostovala u "Pulsu Srbije" kada je spomenula kako je vaspitana i kakvi su običaju u njenoj porodici.

S obzirom na to da je imala izjave oko pevača za pesmu Beovizije, pa su njeni komentari postali najpopularniji, pevačica je rekla da to nije do oštrog jezika:

00:43 MAJA NIKOLIĆ SA NIKAD DUBLJEM DEKOLTEOM! Ovo NE SME da radi u kući: Patrijarhalno sam vaspitana, otac vojno lice, deka sveštenik!

- Nisu samo moji komentari bitni, ali su najpopularniji, jer sam ja najpopularnija, trajem 30 godina. Niko ne obrati pažnju na izjave ljudi koji su na sceni par godina. Ne mislim da imam oštar jezik, samo sam iskrena. To potiče iz moje porodice, otac mi je vojno lice, patrijarhalno vaspitana, deka je sveštenik, u mojoj familji ne smeš da lažeš, ja ne živim laž. Šta god, kad god, da me pitate, odgovoriću iskreno.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:46 ON SE RAĐA U LUCIFEROVOJ POSTELJICI! Maja Nikolić oštro o nastupu Luk Bleka: To je čist satanizam! JEDAN DETALJ JE SIMBOL ĐAVOLA