ROMANTIKA ZAMALO BILA KOBNA! Evo kako je Novak Đoković zaprosio Jelenu, malo poznati detalji: "Počela je da paniči..."

Jedan od najpopularnijih parova današnjice, Jelena Đoković i Novak Đoković upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan.

Oni su se na večnu ljubav zakleli 2014. godine i ponosni su roditelji dvoje dece - sina Stefana i ćerke Tare.

Ipak, malo ko zna kako je Novak zaprosio Jelenu. Naime, on je odabrao romantičan način, ali je na trenutak sve "pokvarila" mala drama, a o svemu tome je proslavljeni teniser jednom govorio.

foto: Pritnscreen

- Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo „Hoćeš li da se udaš za mene?” Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. „O, bože. Imamo rupu u balonu”, vikala je Jelena, dok je Novak pokušavao da izvadi situaciju.

foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

- Okrenuo sam se ka vozaču i rekao: „Molim te, pomozi. Propustiću priliku”, pričao je Nole, a onda se Jelena ubacila:

foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

- Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom - rekla je Jelena svojevremeno.

Kurir.rs/Blic

