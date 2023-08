ČOLA IMAO AFERU SA PLANETARNO POPULARNOM PEVAČICOM! Svi detalji romanse i vikenda za pamćenje: Ona prava, ludačka strast...

Zdravko Čolić važio je za velikog zavodnika i mnoge žene su ludele za njim, ali se nije lako upuštao u romanse.

foto: Dragan Kadić

Ipak, davne 1973. u Luksemburgu, gde je nastupao na "Pesmi Evrzoviziji", i predstavio se pesmom "Gori vatra", imao je kratku romansu sa pevačicom slavne grupe ABBA, Anifrid Lingstad.

foto: Andre Csillag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je nekoliko decenija nakon kratkotrajne romanse priznao, Čola se osećao „upotrebljenim poput instant-supe“.

- Fridu iz grupe ABBA sam upoznao na Pesmi Evrovizije, gde bih drugo. Posle je usledio poziv na vikend. Delovalo je obećavajuće, ali sam se ja nakon cele te trodnevne idile osetio upotrebljenim poput instant-supe. Skuvaš za pet minuta, pojedeš vruće i to je to. A sve je bilo tu: i brvnara i kamin i sveće i cveće, kockaste zavesice i stoljnjaci, pečena riba u foliji sa bademima i eterična ulja… Ali, ona prava, jedinstvena, ludačka strast, koja se desi između muškarca i žene, je izostala. Nije bilo spontanosti, pa je sve izgledalo kao kad zakažeš vežbanje udvoje u teretani - pričao je on svojevremeno.

foto: Profimedia

Ipak, Čola je nedavno u jednom intervju otkrio da nije bilo baš tako.

- Ma, to su muške finte! Ne može žena iskoristiti muškarca, uvek on iskoristi nju - izjavio je nedavno.

foto: Miloš Lazić

