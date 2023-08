"IMA DUGOVE KOJI SE BROJE CIFROM OD NAJMANJE 7 BROJEVA" Futa izneo nove ŠOK tvrdnje o Lukasu pa ZAPRETIO: Svi će doći na red!

Aleksandar Radulović Futa optužio je Acu Lukasa da mu je dužan novac zbog čega su folkeru navodno izvršitelji za vratom.

Lukas je odgovorio Futi, tako što je rekao kako ga ovaj reketira i da će se pre ubiti nego mu dati i jedan evro.

Nakon silnih optužbi Lukasa Futa je istakao da nije varao pevače i da se samo bori sudskim putem za ono što mu pripada, zbog autorskih prava. Za svog bivšeg saradnika nije imao reči hvale.

- Ja stvarno ne znam koliko strpljenja treba da imam i koliko uvreda na moj račun treba da istrpim od strane nepoštenih, lažnih, višesmerno dužnih, autodestruktivnih i sad vidim kao novinu i bolesnih ljudi (eufemizam),koji javno na sve ove pomenute atribute nadodaju i svoje suicidalne sklonosti.

- Postoje ustanove koje se bave takvim slučajevima,teleapel službe i ostale organizacije i privatne klinike za pomoć i lečenje takvih ugroženih osoba. Pa ovom prilikom ja apelujem na njih da nešto preduzmu u slučaju još uvek popularnog (mojom zaslugom iz prošlosti) i zdravstveno još upotrebljivog, samoprozvanog Ace Lukasa.

- Nažalost, takve ustanove i doktori koji se bave takvim pomenutim i sličnim slučajevima, ne mogu da leče i izleče suštinu njihovog glavnog životnog problema, a to su nagomilana dugovanja iz bliske ili dalje prošlosti, a koja se mere ciframa od najmanje 7 brojeva i to u deviznoj protivrednosti.

- Za razliku od drugih poverilaca, dugovanja samoprozvane zvezde naše popularne muzike prema meni lično nemaju nikakve veze sa “zelenaškim dobronamernim pozajmicama” za koje je pomenuti već imao prilike da sam objasni kako stoje stvari u takvim situacijama i to uz svesrdnu podršku raznih medija koji su to omogućavali. Pitam se gde je tu svrha i poenta?

- Ja za svo to proteklo vreme nisam želeo ni hteo da stvari rešavam na takav ili sličan način, nego sam kao i u mnogim sličnim situacijama pravdu tražio preko ustanova koje se bave takvim stvarima,a to su sudovi. Kako funkcionišu te ustanove,to je priča za sebe. Pa zato i postoje pojmovi kao što su selektivna pravda ili još bolje nepravda! A postoji i pojam sudska pravosnažna presuda.

- Na koju nema žalbe, jer je suvišna a istina je očigledna. I u ime te istine,ta sudska pravosnažna presuda je prihvaćena i u zemljama EU… Sada se tim bave javni izvršitelji, domaći i strani. Mislim da sam dovoljno rekao.

- Do pre nekog vremena ja se nisam aktivno bavio tim stvarima, ali je konačno došlo vreme da se sve to privede kraju i ovde u Srbiji i u bivšim republikama nekadašnje Jugoslavije i u zemljama Evropske Unije,a i u zemljama izvan našeg kontinenta,svuda gde je pomenuti izvođač još uvek povremeno prisutan i još uvek sposoban da nastupa s obzirom na svoje zdravstveno stanje o kojem povremeno obaveštava javnost,verovatno na taj način tražeći lažno sažaljenje i praveći od sebe žrtvu. A prava istina je da je za sve to loše što je sebi i drugima za života napravio, samo on jedini i isključivi krivac.

- To svi znaju, a on pre svih. I na kraju da dodam još i to,da će zloupotreba autorskog i srodnih prava pogotovo na digitalnim platformama u njegovom slučaju tek doći na red,isto kao i u slučaju njemu sličnih likova koji se u zadnje vreme pojačano oglašavaju(uglavnom vređajući sebe zamenom teza i prostaklucima),a to isto važi i za slične koji će verujem tek doći na red kad se sami prozovu,pa da ne bih morao sve ovo isto da ponavljam i da bih mogao svoju privatnost bar malo da sačuvam od novinara,medija i ostalih koji se time bave,moja poruka je za sve njih sledeća: neka živi i pobedi muzika. naveo je Futa u svom odgovoru Aci Lukasu.

