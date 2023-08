NOLETOVA JELENA NA RUCI NOSI SAT OD 47.000 €! Od skupocenog modnog detalja zastaje dah - roze zlato, 32 DIJAMANTA, a kaiš...

Jelena Đoković, supruga najboljeg sprskog tenisera Novaka Đokovića, koje je došao do treće titule u Sinsinatiju, savladavši prvog tenisera sveta Karlosa Alkaraza posle velikog preokreta sa 2:1, nosila je jednom prilikom sat od 31 dijamanta od 47.000 evra.

Ovaj ženski model iz Offshore serije ima gumeni beli kaiš i bele detalje kao što su hrono-pušeri, krunica, okvir bezela sa 32 dijamanta.

Cena ovog sata je 47.000 evra, pišu na Instagram stranici Sat na ruci i dodaju da je Novak inače bio zaštitno lice ovog brenda.

Podsetimo, Jelena Đoković i Novak Đoković upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan. Njih dvoje su ponosni roditelji sina Stefana i ćerke Tare.

Moj sin najviše voli da slaže Lego kockice i sluša muziku, dok sa ocem voli da igra tenis i gleda mečeve, što mami možda nije najomiljenije. S ćerkom volim da plešem, ona voli da se šminka, dok ja to ne volim. Ali, moram da poštujem njenu slobodu izražavanja kroz takvu vrstu umetnosti. Imala sam baš situaciju sa suprugom gde je on krititikovao zašto joj ne zabranim šminkanje, pod argumentom da je ona još mala i da je učimo pogrešnim stvarima. Na to sam mu odgovorila da ona to želi i da ne mogu ništa da joj zabranim, već da joj samo pomognem da to radi bolje - ispričala je Novakova supruga pre nekoliko dana za hrvatske medije.

