VODITELJKA IZMISLILA SVOJU SMRT, SAD ULAZI U ELITU! Slađa Petrušić u rijalitiju bez honorara: Zanima me samo PRVO MESTO!

Novi rijaliti projekat „Elita” počinje sa emitovanjem 3. septembra, a javnost sve više intrigira ko će biti deo ovog formata.

Za sada su poznata samo neka od imena, poput Milene Kačavende, Marka Đedovića, Miljane Kulića, Osmana i Kristine Karić, Mensura Ajdarpašića, a na svom Instagramu ulazak je potvrdila i kontroverzna učesnica rijalitija, voditeljka i nekadašnja učesnica "Parova" Slađana Petrušić.

foto: Printscreen TikTok

Naime, ona je sa pratiocima na Instagramu podelila da ulazi u "Elitu" i da nema honorar, te da igra na sve ili ništa, ali i da se nada isključivo pobedi.

- Ulazim u „Elitu”, budite mi podrška kao nekad. Ulazim bez honorara. Zanima me samo prvo mesto - ili pobeda ili izlazim sa nulom. Narod odlučuje - napisala je Slađa u okviru svojih Instagram storija.

Pre nekoliko meseci Slađa je dospela u žižu javnosti kada je lažirala svoju smrt, zbog čega je naišla na osudu brojnih fanova.

Tada se na njenom zvaničnom profilu pojavilo saopštenje koje je navodno potpisala njena porodica da je Slađa preminula, objavljen je čak i datum sahrane, ali je to demantovala njena sestra od tetke koja je sve vreme tvrdila da je to još jedna od Petrušićkinih izmišljotina kako bi privukla pažnju. To se na kraju pokazalo i kao istina, kada se bivša učesnica "Parova" oglasila na jednom portalu, a onda i na svom Instagramu.

Kurir/ Alo

Bonus video:

06:45 VESNA RIVAS O PLJUGICI I SINGERICI: