TAJNA VEČERA ANE NIKOLIĆ I NATAŠE BEKVALAC! Pevačice se videle, pa zakopale ratne sekire! Ovo su svi DETALJI

Nataša Bekvalac i Ana Nikolić bile su bliske drugarice, a zatim su jedna od druge okretale glavu i nikada nisu otkrile pravi razlog prekida prijateljstva.

Međutim, kada je videla šta se sve dešava sa Anom, Nata je odlučila da joj pruži ruku i pomogne joj da se vrati na scenu i zablista kao nekada.

foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, ATAImages

Kako saznajemo, njih dve su se čule telefonom i dugo razgovarale, a ubrzo su ugovorile i susret na kom su rešile da nađu dobru pesmu i da snime duet. ,

- Nataša je pozvala Anu i baš su dugo razgovarale o svemu. One su bile jako bliske, međutim, izgubile su kontakt, tu se nešto izdešavalo, ali kada su se čule vratile su se te stare emocije. Dogovorile su se da se vide i odu na večeru. Kada su se zagrlile mnogo su plakale, bile su baš emotivne. Tri sata su sedele i ćaskale, bilo je suza, smeha, svega. Došle su na temu dueta, tačnije, Nata je Ani to predložila i rekla joj da ako planira da ipak održi koncert to može da bude iznenađenje za publiku. Obe su jako srećne bile i počele su da traže pesmu. Žele da to snime u tajnosti i Nataša želi da pomogne Ani da opet zablista kao nekad. Dala joj je i po koji savet i mislim da joj je to značilo. Čuju se od tada ne svaki dan, ali vrlo često. Opet su bliske i Nataša je ubeđena da će se Ana dići iz pepela i da će svima zapušiti usta. Dosta razgovaraju i oko koncerta koji Ana treba da održi u Areni jer je još pod znakom pitanja da li će ga biti ili neće - otkrio je izvor za medije.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervisagić

Kurir.rs/star

