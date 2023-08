ZALUDELA JE NACIJU KAD SE POJAVILA U GRUOVOJ PESMI! Irina ulazi u Elitu nakon ILEGALE: Otkrila detalje odnosa sa pokojnim reperom

Atraktivna Irina Kolin, poznatija kao Irina 2Hot, je zaludela naciju kada se pojavila u Gruovoj pesmi "Pravi broj" gde je otpevala nekoliko deonica, a sad je na iznenađenje svih odlučila da okuša svoju sreću u Zadruzi 7, Eliti.

Za početak nam se molim te predstavi, za one koji ne znaju!

- Ja sam Irina, dobila sam ime po grupi "2Hot" Irina 2Hot, tako sam prepoznatljiva i po pesmi "Pravi broj" koja je i danas veliki hit.

Reci mi kakav je Gru bio, u kakvom sećanju ti je ostao?

- Najlepšem, kad god ga se setim krenem da plačem. Veliki drug, jako opušten lik, normalan, veseo, veliki vizionar čto se tiče posla, ma sve najlepše...Jako mi je teško da pričam.

Koji je tvoj cilj ulaska u "Elitu"?

- Želim da ljudi vide kakava sam zapravo i nadam se da rijaliti neće izvući ono najgore u meni a to je da ne budem dobra sa ostalim učesnicima jer sam inače jako komunikativna i vesela, volim da se šalim, smejem i veselim...

Znači bićeš prva na žurkama?

- Ja ću na žurkama da pevam sa dj Nebom, pošto i njega lično znam. Ispromovisaću svoju novu pesmu "Nisam više mala" koja je skoro izašla.

Zašto baš taj naziv za pesmu?

- Zato što me nije bilo 15 godina, bila sam jako mlada kad sam krenula sa grupom 2Hot a sada sam zrela.

Reci mi šta se promenilo u tvom životu, od grupe "2Hot" do danas?

- Više ne verujem toliko muškarcima niti u ljubav, tu sam osetila veliko razočarenje. sada sam stabilna žena koja je svoje dete obezbedila maksimum.

Ulaziš slobodna a da li ćeš izaći tako?

- Nemam pojma, nisam sada skoncentrisana na tu temu. Ne znam šta bi moglo da se desi da bih ja ušla u vezu.

Rekla si da ulaziš da pokažeš da nisi onakva kakvom te drugi smatraju, kakvom te to smatraju?

- Arogantnom, nedodirljivom a to apsolutno nije tako i to znaju najbolje moje drugarice i svi u mom okruženju. Hoću da pokažem da sam jedan sasvim normalan lik. Inače, imam često lapsuse i to ćete imati prilike da čujete u emisijama .

Nekako vizuelno me podsećaš na Žanu Omniju, ne poznaješ je ali da li ti prija kada te porede sa nekim drugim?

- Više bih volela da me porede sa Bijonse zbog frizure. Ranije kada sam bila plava su me poredili sa Pamelom Anderson a sada sam srpska Bijonse koju jako cenim i volim.

Šta su ti rekli ljudi iz okoline, prvenstveno ćerka na ulazak u rijaliti?

- Obe još nismo svesne toga i jedino što može da me uništi tamo je upravo to što neću moći da je vidim 24/7. Trenutno je ponosna na mene što ću biti na televiziji i rekla mi je da ne pravim gluposti. Moja cela porodica takođe stoji iza mene.

Šta bi imala da poručiš ćerki?

- Da je volim najviše na svetu i da će mama misliti na nju svake sekunde, čak i kada to ne pokazujem!

