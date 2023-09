DEČKO JE DOVEZAO U BESNOJ MAŠINI, A ONA ŽELI DA BUDE TEODORA DŽEHVEROVIĆ! Miona Jovanović se vraća u rijaliti, ovo kaže o PREVARI

Miona Jovanović se vraća u rijaliti. Bivša zadrugarka, koja je u Šimanovcima provela sedam i po meseci, sada će biti deo "Elite", a u karantin ju je dovezao dečko direktno iz Zagreba i to u skupocenom automobilu.

- Poželeo mi je sreću, uz mene je, rekao mi je pamet u glavu i to mi je sasvim dovoljno.

Miona veruje da će se zadržati u "Eliti".

foto: Kurir

- Ako sam prvi put ostala tako dugo, trebalo bi i sada. Dečko me je podržao, nadam se da će sve biti kako treba. Ovo mi je baš teško, totalno drugačije od prvog puta. Ja znam šta mogu da uradim, a šta ne. Imam nekog, i to stvara mi tenziju kako će on na sve to gledati.

Ona je sigurna da će je dečko čekati.

- Ako je to prava ljubav, i ako nam je suđeno, bićemo zajedno - rekla je ona koja isključuje mogućnost da ga prevari.

Ona je otkrila i zašto opet ulazi u rijaliti.

foto: Kurir

- Želim da se ostvarim kao pevačica, a ne da budem rijaliti zvezda, da se guram s nekim devojkama i da se čupam. Ja sam totalno drugi svet. Dolazim da uspem u muzici, da moja karijera napreduje, ne ulazim da tražim momka i muža. sad ću se aktivirati kada je pevanje u pitanju - rekla je ona i otkrila da želi karijeru kao što je ima Teodora Džehverović.

Kurir/ M. J.

