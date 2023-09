OGLASIO SE FRAN PUJAS NAKON ŠTO JE ZAVRŠIO NA PSIHIJATRIJ! Bivši zadrugar objasnio šta mu se dogodilo: Mislili su da sam DROGIRAN

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga", Fran Pujas pre desetak dana, kako su objavili mediji, završio je na klinici za psihijatrijske bolesti.

foto: Printscreen Instagram

Ubrzo su počela brojna suškanja da je drastično smršao, te da je imao problema sa ishranom, ali i narkoticima koje je, navodno konzumirao. Sada je Fran prvi put progovorio o svemu:

- Moram da kažem da su sve to izmišljotine! Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam, rako je Fran pa dodao:

foto: Printscreen/RedTV

- Imam toksikološki nalaz gde sam negativan na sve moguće droge. Odmah posle sat remena, kada su stigli rezultati, prebacili su me u Urgentni centar. Što se tiče ogrebotina, pas me budio iz nesvesti i ogrebao mi noge. Bukvalno ne mogu verovati šta su sve pisali. Nisam se oglašavao do sada niti demantovao sve te izmišljotine.

Kurir/ Blic

