MINA UŽIVA U TRUDNOĆI, OGNJEN JOJ UGAĐA U SVEMU! Kurir uhvatio buduće roditelje nakon povratka s Mikonosa: Evo gde su i šta rade

Ognjen Amidžić i Mina Naumović uskoro će postati roditelji, a voditelj ne krije da na sve načine udovoljava svojoj izabranici. Ognjen i Mina stalno putuju i trude se da svoje zajedničke trenutke ispune lepim momentima, a nedavno su se vratili sa Mikonosa, gde su se odmarali pred novu televizijsku sezonu.

Kurirov paparaco uslikao je par kako u jednom prestoničkom restoranu uživa u toplom danu. Bili su u društvu prijatelja, a videlo se da su odlično raspoloženi. Mina i Ognjen su gotovo isto bili obučeni, oboje su imali crne majice i velike naočare. Voditeljka je bila bez šminke i uživala je uz ceđeni sok i kafu.

foto: Nemanja Nikolić

Mini drugo stanje izuzetno prija, a Ognjen se trudi da svaki slobodan trenutak provede s njom. Primetili smo i, dok su sedeli u restoranu, da je izuzetno brižan prema njoj.

foto: Nemanja Nikolić

Ona je, kao što je poznato, odlučila da se maksimalno posveti trudnoći, pa ove sezone neće biti pred kamerama, ali će budućem suprugu pomagati u realizaciji njegove emisije.

1 / 8 Foto: Nemanja Nikolić

- To je ona odlučila, ja sam je podržao. Mislim da je bolje da se posveti tome i da bude u miru. Pomaže mi mnogo i pomagaće mi iza kamere. Samo da se ne slika, kaže: "Gde ću ja sad sa stomakom, pa kako raste, da to ljudi gledaju" - izjavio je nedavno Ognjen za Kurir. Voditelj je tada potvrdio i našu priču da je venčanje zakazano u inostranstvu, kao i da će to biti intimna proslava. - To je sve već zakazano, negde daleko, s malim brojem ljudi - rekao je Ognjen.

Kurir.rs

