GLEDAOCI ŠOKIRANI NOVIM KONCEPTOM EMISIJE "ZVEZDE GRANDA" Konačno se saznala lista novih PRAVILA, Popović iznenadio

Milionski auditorijum sa nestrpljenjem čekao je ovu subotu kada je sa emitovanjem počela sedamnaesta sezona najgledanijeg talent programa „Zvezde Granda“.

Uvedena su nova pravila koja će sigurno promeniti tok i dinamiku takmičenja, a Popović je na samom početku emisije objasnio gledaocima kako će od sada izgledati Zvezde Granda.

-Ja sam super i jedva sam čekao da krenemo sa novom sezonom,, sedamnaestom po redu. S obzirom da smo prve audicije krenuli 2003. godine, znači da je sada dvadeset godina „Zvezda Granda“. Sada slede nova pravila koja nikada nisu bila za ovih dvadeset godina. Objasniću brzo, ali će gledaoci već ukapirati sami posle prvog, drugog para. Ove godine imamo izabrane kandidate, to su oni koj su se već takmičili, ali nikada nisu došli do finala. Njih ima 32, dakle to su izabrani kandidati i svaki od mentora po 4 kandidata, dva muška dva ženska. Dva su sami birali, dok su druga dva dobili od produkcije. Tim kandidatim će se suprotstaviti izazivači, a njih ima 96. Zapravo 48 muškaraca i isto toliko devojaka-rekao je Sale na samom početku i dodao:

-Ono što je bitno je da muškarci mogu da izazivaju samo muškarce, a devojke su protiv devojaka. Što se tiče ocenjivanja svaki član žirija može da glasa samo za jednog. Imamo izabranog i izazivača i taj koji pobedi ostaje u emisiji, a onaj koji je izgubio ide u baraž. Ono što je takođe novina je da svaki član žirija može da priča samo 30 sekundi. I da svaki mentor će usvakoj emisiji sedeti na drugoj poziciji, a to određuje taster.

Izazivač i izazvani bore se za opstanak u takmičenju, a Saša je otkrio da on u jednom trenutku može da izjednači broj glasova i da mentora dovede u mogućnost da bira između dva pevača.

-Novi kandidat, tj. izazuivač je ovim tasterom izabrao kandidata pod brojem 7, Cecinog kandidata i jedan od ova dva takmiačra će ostati kao izabran a drugi ide u baraž i u nekim sledećim emisijima može da bude izazivač, Rezultat, kao što sam rekao još na početku, glasa se isključivo za jedno kandidata nakon pevanja. Samo u slujčaju ako je rezultat 4 prema 4 ja mogu svojim tasterom da izjednačim i tako dam mentoru mogućnost da odredi ko ostaje, a ko ide u baraž- objasnio je Saša.

