SANJA KUŽET POSLE 10 GODINA DONELA DRASTIČNU ODLUKU O ZVEZDAMA GRANDA! Postavila im uslov pa otkrila zbog čega Popović povisi ton

Voditeljka "Zvezda Granda" Sanja Kužet ističe da jedva čeka početak emitovanja nove sezone muzičkog takmičenja, ali je i otkrila kako reaguje kada se pojača tenzija na snimanjima u studiju.

- Pevam ja, verovatno tonac čuje sve i svašta, dok igram ne mogu da ćutim. Možda to i komentarišu, mada ne bi bilo sjajno da baš i gledaoci čuju. To ne znači da nemam talenta, ali sigurno ne dovoljno da treba da ode u etar - našalila se voditeljka i otkrila kako reaguje kada Saša Popović povisi ton na snimanjima.

foto: Nemanja Nikolić

- Saša je sklon tome, sad ne lično prema meni, nego je to prosto njegov manir govora da nekada ume da povisi ton. Ali ovde mu to niko ne uzima za zlo, čak ni ja jer svi znamo da ne postoji loša namera, samo je možda neki loš trenutak - objasnila je Sanja, a potom analizirala jedno od novih pravila koje je Sale uveo kada su u pitanju mentori.

- Imamo taj neki zvuk koji se stalno ponavlja na trideset sekundi tako da oni jesu ograničeni sa pričom osim ako naravno, vrhovni sudija ne postavi neko ekstra pitanje. Ali naravno znamo ko o tome donosi odluku - istakla je voditeljka, naravno, misleći na Sašu Popovića.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako se čuvena osmorka „Zvezda Granda“ pokazala kao fantastičan izbor, na pitanje koga bi još volela da vidi u žiriju Sanja je ostala misteriozna.

- Taj neko mora da bude kompetentan ali i duhovit. Nije samo stvar da li se razume, nego da i narodu bude zabavno. Sigurna sam da postoje javne ličnosti koje bi mogle da odgovore na taj zadatak, ali ovo je naša osmorka koja se ne menja. Što se njih tiče oni su neprikosnoveni - zaključila je Sanja i otkrila da je donela važnu odluku kada je njeno odevanje u pitanju.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Iskustvo, godine i rad mi utiču na samopouzdanje. Nisu to samo haljine! Ja sam veoma inspirativna kako kažu svi kreatori i veoma često dobijam upite da li bih ponela njihove haljine. Do sada sam imala krug ljudi sa kojima sam sarađivala i oni su mi bili vrlo pouzdani. Ali evo sada, deset godina kasnije sam se obratila Grandu da pronađu lice koje će želeti da se bavi mojim izgledom. Prosto život, ritam i vreme u kojem živimo mi više ne dozvoljavaju toliko vremena da se bavim i tim segmentom, ali ću se potruditi da uz pomoć stiliste koji mi je dodeljen budem inspirativna kako bi zajedničkim snagama došli do kombinacije koju ljudi očekuju - otkrila je.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako je već godinama zaštitno lice muzičkog takmičenja, otkrila je i da li joj suprug i danas nešto zamera.

- Već dugo smo zajedno, nema tu šta više da se kaže. Bilo je komplimenata, ali i trenutaka kada sve nije bilo po njegovoj volji. Mada nekada nije bilo ni po mojoj volji sve, ali vi to niste primetili. Jasno sam razdvojila posao i privatnost. Nemam problem da ponesem nešto izazovnije ako je to u granicama mojih moralnih kodeksa - otkrila je.

kurir.rs/blic

