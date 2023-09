OVO JE SUPRUGA PEĐE STOJAKOVIĆA! Starija je od njega, ali je ljubav OGROMNA, evo kako izgledaju ZAJEDNO! (FOTO)

Proslavljeni košarkaš Peđa Stojaković i lepa Grkinja Aleka Kamila danas su u srećnom braku i imaju troje dece, a s obzirom na to da je pet godina starija od njega, kada je počela da se zabavlja sa košarkašem nije naišla na odobrenje javnosti. Ali, uprkos svim kritikama, njihova ljubav je pobedila.

Aleka je odlučila da svoj život podredi suprugovoj karijeri, pa se svoje manekenske odrekla kada su se preselili u Ameriku, dok je Peđa igrao u NBA-u, i u potpunosti se posvetila porodici.

Par ima troje dece, dva sina i ćerku, Peđa je svojevremeno rekao da su njihova deca najveće blago.

"Da je do mene, imao bih petoro ili šestoro dece. Ali ja znam kroz šta Aleka prolazi, to nije nimalo jednostavno - porođaj i sve što ga prati. Ona je srećna sa brojem tri, a ja mislim da je to pristojno velika porodica. Naravno da menjam pelene. Toga se ne treba stideti. Uživam da brinem o mojim bebama", rekao je svojevremeno slavni košarkaš.

Inače, Peđa Stojaković je jednom prilikom otkrio i da slobodno vreme provodi na jednom seoskom imanju.

"Gradski ljudi to ne bi razumeli, ali ovo je moj način života", rekao je on svojevremeno.

