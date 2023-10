SEVERINA SE RASPLAKALA NA KONCERTU ZBOG SINA! Pevačicu sustigle emocije u Osijeku, SLOMILA se pred svima: Ja sam SUPERMEN! (FOTO)

Severina Vučković je prethodnog vikenda održala koncert u Osijeku, gde je pevala prvi put nakon punih 12 godina.

Kako su preneli hrvatski mediji, Severina svoje poslovne aktivnosti organizuje isključivo u skladu s privatnim kako bi što više vremena provela sa svojim sinom Aleksandrom, koji je te noći bio uz nju.

- Dugoočekivani Severinin koncert u Osijeku izazvao je toliko interesovanje da je dvorana "Gradski vrt" mogla biti ispunjena nekoliko noći zaredom, ali Severina već godinama svoje poslovne aktivnosti organizuje prema privatnim, odnosno prema svome sinu - istakli su organizatori u svom saopštenju.

- Nisam bila 12 godina u Osijeku, ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na decu onih koji su mi dolazili na koncerte, dok su bili deca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova - Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda i žao mi je što nismo bili u mogućnosti da organizujemo termine za još koncerata. Obećavam Osijeku da ću doći ponovo uskoro, kao i svima koji su došli iz drugih gradova da ću doći uskoro i u njihove gradove - izjavila je Severina.

Pevačica je tokom celog koncerta bila vrlo emotivna, pa se i rasplakala tokom večeri.

- Niste okej, imam šminku i ne želim da plačem. Osim toga, sin mi je ovde i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, oblačila bih kostime, a on bi me pitao šta to radim. Rekla bih mu da sam Supermen, pa on i danas misli da ja spasavam svet. Možda i jesam neki akcioni junak. Ali akcionom junaku se događaju gluposti - rekla je Severina.

