"DA TE VIŠE NISAM ČUO DA TO PEVAŠ!" Šikica ispričala anegdotu o TAJANSTVENOM POSETIOCU kafane koji joj je zabranio NAJVEĆI HIT

Kraljica šatora i veselja, pevačke legenda Suzana Jovanović Šikica, ispričala je u emisiji Puls Srbije zanimljivu anegdotu vezanu za njen najveći hit.

- Ja sam to več pričala. Bio je jedan čovek koji je stalno dolazio u kafanu. Ja sam tako pevala tu Šikicu, pa malo ubacivala neke bezobrazne momente kako to već ide u tim prilikama. On, jedno veče me pozvao na stranu i rekao mi: Da te više nisam čuo da pevaš ovu pesmu!

Pevačica je zaprepašćeno upitala:

- A što?

Tajanstveni gospodin je insistirao:

- Ne možeš da je pevaš, ja ti to zabranjujuem! A kafana je bila puna, krcata. On je došao i zabranio mi da pevam. Onda je došao jedan prijatelj koji danas nažalost nije živ. Pitao me je ko mi je to zabranio i ja sam mu rekla. Rekao mi je da je to jedan inspektor. On je dovodio sve elite koje su bile na nekim pozicijama. Ipak prijatlej mi je rekao da nastavim da pevam uprkos njegovom upozorenju. I ostala je ta pesma do dan danas.

