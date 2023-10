SRNA LANGO SE JAVNO OBRATILA VERENICI SVOG SINA I ODUŠEVILA JAVNOST: Dobro nam došla, dušo draga, u pleme malo, ali odabrano!

Ona se oglasila na Instagramu i poželela budućoj snajki sreću. Glumac Pavle Mensur verio je voditeljku Nastasiju Stošić pre nekoliko dana, čime se ona javno pohvalila na Instagramu.

Osim mladog glumca koji uživa pored svoje verenice, njome je oduševljena i njegova porodica, posebno majka, glumica Srna Lango.

foto: Dragana Udovicc

Ona se oglasila na Instagramu i poželela budućoj snajki sreću.

- Dobro nam došla, dušo draga, u pleme malo, ali odabrano. Radujemo ti se. Tvoji, Lango, Mensur, Golubović - napisala je ona uz snimak sačinjen od fotografija na kojima su Pavle i Nastasija.

Nastasija je bila oduševljena dobrodošlicom svoje svekrve, pa joj je odgovorila:

Moja Srna bolje te našla - napisala je ona uz emotikone srca.

foto: Instagram

Podsetimo, mlada voditeljka se oglasila nakon veridbe na Instagramu.

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena - napisala je Stošićeva i dodala:

- Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - poručila je mlada voditeljka.

Kurir.rs/Telegraf