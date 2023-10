POZNATI PEVAČ UPUTIO SRAMOTNE REČI DESINGERICI! Javno mu se obratio: "Dečko,samo rokaj, ubuduce SAMO...." SKANDAL

Reper, Dragomir Despić, široj javnosti poznatiji kao Desingerica pokrenuo je lavinu komentara slobodnim nastupima, u kojima, između ostalog, "krsti" ljude u publici patikom i pokazuje bušne čarape.

Povodom Desingericinog ponašanja oglasio se i muzičar Baki B3, koji je javno progovorio o njegovim nastupima i dao mu veoma čudan savet, koji je naišao na raznovrsne komentare, uglavnom negativne.

- Bravo dečko, samo rokaj, ali ubuduće na jednom od nastupa obavezno, moj savet ako budeš video ovu poruku, izvadi pitona i isp*šaj se po publici bukvalno više će te voleti. Oni to vole. Što si veći kreten i budala to imaš bolju prođu. To publika voli, zato p*šaj po njima - napisao je pevač Baki B3 u komentaru ispod reperove objave na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, Dragimir Despić Desingerica, je nedavno priveden na Paliluli zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivne supstance, o čemu je Kurir prvi pisao

