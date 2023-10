"OKO MI JE OKRENUO NAOPAKO, VRATIO SAM GA NA MESTO" Kristijan Golubović i dalje šampion u lovačkim pričama! Isplivao snimak

Kristijan Golubović ispričao je još jednu u nizu svojih bizarnih priča! Bivši robijaš je ovoga puta objasnio da mu je jednom prilikom čovek u tuči okrenuo oko naopako, a da ga je on lagano vratio na mesto.

foto: Nemanja Nikolić

Naime, osim što je poznat po svom kriminalnom životu, i te kako se pamte Kristijanove komične izjave kojih je svakodnevno sve više. On je više od trećine života proveo po zatvorima, a novoj generaciji poznat je kao učesnik rijalitija koji priča lovačke priče i ubeđuje narod da govori istinu. Evo jedne od njih koju je ispričao tokom učešća u jednoj od prošlih sezona "Zadruge".

- Mi igramo fudbal i dečko prolazi, ovako uzbrdo je, ka Bulevaru ide i kaže: "Bolje da nešto pametno radite, a ne nabildovane budale igraju fudbal". Rek'oh: "Jel ti to, papane, pričaš meni?". On mi kaže: "Da, tebi, nemoj da ti je***m mamu" i mi se ispič*aramo tamo. Ja, bre, klinac i kako sam ga ja udario on mi vratio udarac. Dobro se mi tu izboksujemo, jagodična kost mi je bila znaš koliko natekla, ko jabuka! Kad on mi odjednom priđe i palac mi nabode ovde, direktno u oko i celo oko mi okrene naopakao. Ništa nisam video, samo mi mrak pred očima, odem do kola i na retrovizoru oko vratim na mesto - rekao je Kristijan, a ovaj snimak je postao viralan na mrežama.

Inače, Kristijan je do sada izneo mnogo neobičnih priča, u koje većina ne veruje, a ovo su neke od njih.

foto: Kurir televizija

- Jedna devojka mi je odgrizla p****. Povreda je bila ogromna, smrtno me je ranila. Borio sam se za život, a posle sam se plašio da imam odnose.

- Ja sam stvorio zemunski klan. Na osnovu mog imidža su iznikli.

- Da bih odbranio prijatelje u zatvoru u Grčkoj, primio sam 100 noževa za četiri i po godine, ubio sam devetoro ljudi, a nisam dobio ni dana robije.

- Imao sam grupnjak sa 17 žena u isto vreme. Bilo je to u javnoj kući u Frankfurtu. Rade Ćaldović Ćenta je častio celu ekipu tim devojkama i za to dao 16.000 maraka.

- Sin mi je na rođenju imao 7,1 kilogram, bio je dugačak 63 centimetra.

- Imam 2.600 kopči po sebi, razne metkove i gelere po telu.

- Pokojna žena Danijela pucala je u mene jer sam je varao, ali je, srećom, promašila.

Kurir/Republika

