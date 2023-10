"JEZIK MI JE VISIO, ŽENA JE IMALA POTRES MOZGA" Pevač o tragediji koja mu je promenila život: Šleper je naleteo, majka je poginula

Već devetu sezonu, emotivne priče učenika šoua „Nikad nije kasno“, ostavljaju gledaoce u suzama.

Sada je vozač autobusa dobrog glasa, Zoran Živanović Rođa ispričao svoju tešku sudbinu, dok uprkos svemu ne skida osmeh sa lica.

foto: Printscreen

Njegov životni put nije bio lak, budući da je sa samo 18 godina bio uslovljen da se što pre oženi, a nekoliko godina posle svadbe doživeo je tešku saobraćajnu nesreću koja mu je promenila život.

Kako je ispričao, rano je ostao bez oba roditelja, a ono što je obeležilo njegovu mladost bila je prisilna ženidba. Samo par meseci nakon očeve smrti majka ga je uslovila i naterala da osnuje porodicu.

foto: Printscreen

– Nisam bio ni punoletan, nisam vojsku služio a ona mi je rekla „Još bolje, samo se ti oženi da ne budem sama“. „Bolje se ženi, naći ćeš me mrtvu“, to su bile majčine reči. I eto, desilo se, imao sam 18, 5, a ona 15,5 godina. Posle svega što sam već doživeo to mi je bilo strašno – kaže takmičar "Nikad nije kasno", i dodaje da sa 18 godina nije ni bio svestan braka i svih obaveza koji on nosi.

Na žalost, supruga i on nisu imali sreću da dobiju decu, a kasnije je njegov život obeležila i teška saobraćajna nesreća u kojoj je izgubio najdražeg člana svoje porodice.

Kurir.rs/Grand