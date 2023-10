"TOLIKO JE VOLEO BEOGRAD, DA JE OVO URADIO!" Tomina udovica otkrila do sada nepoznate detalje: NIKADA NIJE TRAŽIO NIŠTA ZAUZVRAT

Pre dva dana otkriven je spomenik legendarnom pevaču Tomi Zdravkoviću u najznačajnijoj beogradskoj ulici, Skadarliji.

Gordana Zdravković, supruga Tome Zdravkovića, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića gde je govorila o značaju ovog spomenika u Beogradu.

Ona je tom prilikom otkrila koliko je pevaču značila srpska prestonica, ali i šta je on sve uradio za nju, a da nikada nije pričao o tome.

- Ja znam da je uradio jako puno koncerata za hendikepiranu decu, penzionere, domove zdravlja, okolo Beograda, dao je Hram Svetog Save, ali nikada nije pričao o tome. I nikada nije tražio ništa zauzvrat. On kaže ja sam to uradio i to je to. Voleo je Beograd i onu zemlju koja je bila - rekla je Gordana i dodala:

- Sa njim se završila jedna epoha nekog vremena. Nestala je Jugoslavija i on je otišao zajedno sa njom. Bez obzira Beograd mu je jako značio i zbog toga mi je jako drago što je spomenik baš u Skadarliji.

